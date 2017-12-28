除夕團圓飯意義深遠　外賣年菜興起輕鬆新選擇

除夕夜吃豐盛的團圓飯，團圓飯餐桌上的菜餚便是年菜；除舊布新，一桌好菜迎接全新的一年，對華人而言是非常重要的盛事。年菜種類多款，多半帶有吉祥、如意、好兆頭的象徵意義，在每個地區皆有不同特色，其中又以台灣年菜最多元。除了傳統的年菜外，同時也融合各式料理精華，吃得精緻巧味，也吃進福氣健康。

12月底，風靡全球的耶誕節剛過，像場流行旋風；對台灣人來說，更具意義的是農曆新年。農曆新年到，家家戶戶為了採辦年貨忙得不可開交，孩子們也穿上一身新衣裳，俏皮地賣乖、討紅包；但最重要的莫過於除夕夜要吃的——團圓飯。在現今社會中，闔家團聚是非常難得的一件事，如此，對於團圓飯便更加講究。



▲華人社會除夕夜吃的團圓飯，全家人聚首是非常難得的一件事。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）

傳統年菜都意義深遠、兼具巧思，年復年地傳承文化。年夜飯一定要有的魚，象徵年年有餘；無論清蒸、紅燒、糖醋，以全魚呈現，且不得吃盡，體現「餘」的好兆頭。年節時以白鯧魚、黃魚最受青睞。蘿蔔糕，俗稱「菜頭糕」有好彩頭之意。雞湯則意味起家，也是入厝宴席的吉祥菜，有頭有尾才好。

餃子形似元寶，便有招財進寶、引錢財之意；髮菜取諧音發大財；竹笙代表竹報平安；韭菜意為長長久久； 蘋果、橘子意謂平安吉利；鳳梨代表好運旺旺來等，傳統年菜裡的吉祥好兆頭不勝枚舉。



▲團圓飯是一年當中最重要的一餐，這餐不僅是飯飽酒足，背後的文化意涵更是深遠。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）



▲年菜種類多款，多半帶有吉祥、如意、好兆頭的象徵意義，而在每個地區皆有不同特色。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）



▲一年最重要的一餐便是團圓飯。華人社會中，以台灣的年菜最多元。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）

從前人們為了好好吃飯而辛勤工作，現在人們卻時常忙著工作，而常常忽略了好好吃飯的重要。民以食為天，餐桌上的食物，是歷史切面，也反應出人們的生活狀態。隨著家庭形態轉變，年菜也脫胎換骨。近年為求方便，外賣年菜興起；將業者精心烹製的一道道年菜帶回家，在餐前稍微加熱，便能迅速享受團圓之喜、迎新年，食得安心便利、食得有效率。

在高雄明華路有一間飯店業者便推出限量年菜，由主廚精心烹調十人份年菜，外帶六道佳餚回家，每一道菜都富涵吉祥意義，為闔家團聚一起「旺旺來福、迎新年」。



▲華人社會，在除夕夜吃團圓飯，是非常重要的盛事。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）

此外，高雄H2O水京棧國際酒店，更是首次推出味鮮料美的滋補湯品「鮑魚佛跳牆」，以頂級鮑魚 、豬腳、 排骨、雞腿、香菇等數十種食材，悉心蒸煮四小時，精巧活用食材製成極具層次的風味。在迎新年的同時，為全家人滋養補身，也象徵了滿滿豐碩的開端。乘著外帶年菜的風潮，相信無論是大家庭或是小家庭，團圓飯皆可輕鬆搞定、吃飽喝足盡情享受年節氣氛。