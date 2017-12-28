台日高中菁英賽／ 李晨薰8局好投封鎖千葉　率平鎮爭冠

一局上半平鎮開路先鋒江坤宇就擊出車布邊的二壘安打攻占得點圈，二棒陳俊宇犧牲觸擊將跑者送上得分大門口，靠著守備失誤輕鬆回本壘得分，千葉縣先發投手清宮 虎多朗控球狀況也不理想接連的保送加上暴投，讓平鎮再添得一分，取得兩領先。第二局之後清宮 虎多朗回過神來，儘管守備失誤讓平鎮來到二三壘有人，清宮虎多朗還是能化險為夷，他今日主投五局僅被擊出兩支安打失兩分。

臺日高中棒球交流賽進入最後兩天的賽程，今（28）日下午兩點在臺體大棒球場由千葉縣明星隊迎戰平鎮高中。平鎮高中先發投手李晨薰8局僅失1分飆出8K的優質表現帶領平鎮以5比1擊敗千葉縣明星隊。

雖然平鎮先發投手李晨薰面對首名打者也被敲安打，不過立即穩住陣腳，K功大發，一直到六局上半才被笹川 玲音打出安打成為千葉第二個上壘者，千葉縣展開反攻，李晨薰四壞球保送了水島 滉陽之後被三棒今里 凌掃出中間方向安打失掉一分，可惜四棒野尻 幸輝遭到三振無功而返，留下一、三壘殘壘。

今日只要首名打者上壘平鎮就會採取犧牲觸擊的戰術，到了九局上半首棒打者林子豪安打上壘，下一棒犧牲觸擊將跑者送到二壘後，何逸龍擊出強襲球擊中投手，球飛越內野防線，讓平鎮再添得1分，接著林靖凱及劉基鴻把握機會擊出安打，幫助平鎮在九局進帳兩分保險分。最後半局平鎮派出古林睿焬，他只花了5球就讓千葉縣明星隊三上三下，結束比賽也千葉縣明星隊吞下了這次比賽首敗

賽後平鎮高中吳柏宏總教練說：今天李晨薰幾乎可以說是複製上一場的表現，速度跟控球都表現得很好，也是平鎮可以拿下勝利的關鍵，而李晨薰本人則表示：今天感覺還不錯，就是盡力去投，幫助球隊贏球。

岐阜縣1分之差力退高苑，搶下二連勝

台日高中棒球菁英對抗賽已進入到第四天的賽程，今(28)日在斗六棒球場的首場賽事由高苑工商出戰岐阜縣明星隊，高苑工商推出有「沙胖」之稱的左投陳致佑掛帥先發，岐阜縣則是派出曾在秋季大賽投出7局無安打的岐阜綜合王牌古澤亮登板。這場比賽兩隊僅各打出4支安打，打擊手感無法有效延續，不過岐阜縣把握住對手在五局的失誤，打下重要的兩分，最後以3比2力退高苑工商，成功把二連勝收進口袋。

四局上高苑率先有得分契機，靠著李冠賢的安打和連續兩個保送攻占滿壘，此時僅一人出局，但隨後古澤亮穩住陣腳，讓對手打出雙殺化解這局的危機。五局下半岐阜縣發動攻勢，加上高苑在這局內、外野連續失誤讓對手攻佔二、三壘得點圈，靠著連續兩次野手選擇沒有安打就在這局攻下兩分。

並趁著高苑第7局更換田偉宏上場中繼，藉著白圡瑠海的安打加上投手連續兩次暴投，讓岐阜縣在這半局再進帳一分保險分。

前7局打線一片沉寂的高苑終於在8局上回神，保送加上安打讓高苑無人出局攻佔滿壘，可惜僅靠著劉愷庭的高飛犧牲打和暴投攻下兩分，但最後半局雖有靠著失誤上壘，但後續無力沒有攻得分數，終場高苑就以2比3敗下陣來。

歧阜縣明星隊教練增田純一表示非常讚賞這次的台日高中棒球對抗賽，讓這些日本的球員學習到非常多寶貴的實戰經驗，雖然這些來自各校的菁英在本次賽事結束後將會回到各自的母隊並成為對手，但是明年是夏季甲子園的第100年，教練希望所有選手都能展現所學，為球隊打下更光榮的戰績。

打線大爆發，大阪府明星隊輕取榖保家商

台日高中棒球菁英對抗賽最後一場在斗六的賽程在今(28)日下午2點開打，由戰績同為一勝兩敗的穀保家商強碰來訪的大阪府明星隊，兩隊都企圖使出渾身解數來取得預賽的最後一場勝利，最終在大阪府打線大爆發的情況下已9比1擊退榖保家商。

穀保家商在第二局就有攻勢，林吳晉瑋、李承風接連的安打進佔得點圈，隨後隊友也成功送回跑者，為穀保得到第一分。

二、三兩局大阪府做出了更猛烈的回應，飯田光希相中孫易仲的一顆內角變化球，擊出二壘安打並送回壘上跑者，在此局攻下兩分，隨後第三局大阪府攻勢不斷，在保送之後，中川卓也擊出一支深遠二壘安打送回壘上隊友，五棒山田健太也如法炮製，打出一支差點飛出左外野全壘打牆的二壘安打，兩分打點，此時大阪府已取得5比1的領先。

隨後大阪府又分別在六、七、八局賺進4分保險分，逐漸把比分拉開，且完全沒給榖保任何反撲的機會，終場就以9比1輕取榖保家商。

大阪府投手群絕對是今天這場勝仗功不可沒的角色，先發投手橫川凱投球內容優異，先發五局僅被打出3支安打失掉1分，隨後接替投球的中田惟斗和根尾昂更只讓對手敲出2支安打且沒失掉任何分數，完全封鎖住對方打線。

打擊方面，全隊敲出13支安打，其中以中川卓也的猛打賞附帶2分打點最為搶眼，山田健太和飯田光希也各貢獻3分打點，帶領整體打線的發揮，最後也幫助球隊輕鬆拿下這場比賽。

林奕丞好投搭配張偉聖三壘打 興大完封和歌山

台日高中棒球菁英對抗賽於臺體大進行最後一場預賽是由興大附農出戰和歌山縣明星隊，雖然興大附農已確定晉級複賽，但面對全力爭取最後晉級機會的和歌山依然派出王牌投手林奕丞先發上陣，林奕丞雖然連續四天登板出賽，但仍展現十足壓制力，加上隊友張偉聖第八局石破天驚的三壘安打打破僵局，終場興大附農就以4：0完封和歌山縣搶下第三勝，不過因對戰優質率較差關係，只能與大阪縣進行季軍戰，冠軍戰則是由平鎮高中與千葉縣明星隊角逐。

除了先發投手表現優異外，野手們也展現堅強的守備前五局皆未讓對手得分，和歌山的清岡 龍太郎更是從開局就讓興大九上九下，投了五又三分之一局無失分。反觀興大的林奕丞雖然前兩局都有上壘者，都被捕手李丞齡阻殺在二壘壘包前，而在三局下半被山崎 喬良安打後又投出保送，但依舊冷靜的將接下的打者三振化解危機，他今天主投六局零失分。

到第五局下半兩人出局時和歌山八棒服部 大輔打出深遠的三壘安打，可惜下一棒山崎 喬良雖然紮實的把球掃到左外野但依舊遭到接殺，留下三壘殘壘。

比賽進行到第八局上半兩人出局後八棒的陳立恆擊出安打上一壘，第九棒的張偉聖將球打到中左外野方向落地形成長打，這支三壘安打幫助陳立恆從一壘直奔回本壘奪下整場比賽的第一分。而在九局上半一二壘有人時，靠著第四棒李丞齡的三壘安打，送回壘上跑者，並趁捕手不注意衝回本壘強迫取分，讓興大再添加了三分保險拿下比賽。