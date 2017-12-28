無懼批評 越捷發行比基尼年曆立場不變

當全球航空業者對乘客或機組人員的性騷擾，及飛行過程中的性侵行為討論漸多之際，批評人士認為這份年曆過度將空服員及其他機組人員的形象性感化。

路透社報導，這份在網路上爆紅的年曆，是越捷力推的大規模行銷策略之一，這間新創航空公司因此吃下越南航空（Vietnam Airline）的市佔率，快速擴大版圖。

（中央社河內／新加坡28日綜合外電報導）越捷航空（VietJet）今天表示，「比基尼」年曆雖引發爭議，但發行立場不變。越捷以衣著暴露的女模特兒年曆為行銷手法，招致民風保守的東南亞及其他地區批評。

越捷航空由越南首位女億萬富豪阮氏芳邵（NguyenThi Phuong Thao）一手創立，她也是全球少數由女性當家的航空公司經營者之一。

越捷航空表示，年曆的重點是人們可自由選擇任何想穿的衣物。

越捷航空董事總經理劉德慶（Luu Duc Khanh）透過電子郵件對路透社表示：「當人們把比基尼與越捷聯想在一塊時，我們不會不悅。如果這麼做讓人們開心，我們也跟著開心。」

越捷年曆在越南掀起網路風暴，有人批評，也有人支持。這份年曆及拍攝過程的YouTube影片自11月底上線以來，點閱率已超過91萬次。（譯者：中央社鍾佑貞）1061228