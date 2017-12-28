11月政變主角 出任辛巴威副總統

經過多方努力及冗長的談判過程，穆加比終於在11月21日黯然下台。辭職以前，他是全球最年邁的國家元首與總統。

奇溫加（Constantino Chiwenga）11月15日突然帶領部隊占領首都哈拉雷（Harare）國營的辛巴威廣播電視台（ZBC），要求93歲的穆加比下台，改由前第一副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）接任。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡28日專電）辛巴威前國防軍總司令奇溫加今天宣誓就職，成為第一副總統。他11月發動政變，迫使在位37年的前總統穆加比（RobertMugabe）下台。

11月24日75歲的姆南加瓦成為辛巴威總統，並承諾2018年9月將如期舉行每5年一次的全國大選。

61歲的奇溫加政變成功後不久，辭去國防軍總司令一職。奇溫加17歲從軍，2003年由穆加比任命為國防軍總司令，軍旅生涯長達44年。

南非新聞網站艾歐爾新聞（IOL NEWS）今天報導，同時宣誓就職成為第二副總統的是長期擔任國家安全部長68歲的莫哈迪（Kembo Mohadi）。

一般預料，2名副總統的宣誓就職代表11月政變正式結束。

辛巴威共和國位於非洲南部，是前英國殖民地，舊稱羅德西亞，1980年獨立並改稱辛巴威。1061228