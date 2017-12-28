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中央社

印度成功測試空中防禦攔截飛彈

中央社2017/12/28 23:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里28日專電）印度正在發展多層彈道飛彈防禦（BMD）系統，今天在東部奧里薩省（Odisha）測試自行發展的先進空中防禦超音速攔截飛彈，成功擊落來襲的飛彈。

綜合新印度快報（The New Indian Express）等印媒報導，匿名印度國防官員指出，在雷達發現來襲飛彈後，國防研究暨發展組織（DRDO）在奧里薩省沿岸發射先進空中防禦超音速攔截飛彈（Advanced Air Defencesupersonic interceptor missile），直接命中來襲的飛彈。

這名官員說，這次測試先進空中防禦超音速攔截飛彈是第2次成功，直接命中來襲飛彈成為巨大的成就，為印度自行研發的彈道飛彈防禦系統提早鋪平了道路。

先進空中防禦超音速攔截飛彈是由DRDO獨自研發，長7.5公尺、重1.2公噸，直徑不到0.5公尺，是由固體推進系統（solid propellant）驅動。

消息人士表示，扮演敵方來襲飛彈的也是印度自行研發的大地型（Prithvi）短程彈道飛彈，長11公尺、重達5噸，直徑1公尺，由液態推進系統驅動。

DRDO開發高空和低空的反飛彈系統，第一階段試圖摧毀大氣層或大氣層外的敵方來襲飛彈，第二階段則針對大氣層內距離印度目標2000公里的敵方來襲飛彈。1061228

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