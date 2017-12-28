龔中誠談處分 尊重部長盼還公道

（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）因護照出包案遭調職的駐加拿大代表龔中誠深夜接到外交部長李大維電話。他今天上午表示，對處分仍感納悶和難以接受，但會尊重部長，也同意回台，只是仍希望能還個公道。

駐加拿大代表龔中誠因第二代晶片護照出包案遭調職回部辦事，並為此感到不滿。外交部今天表示，外交部長李大維中午已致電龔中誠，說明政府處置的相關考量，「氣氛坦誠友好」。

外交部發言人李憲章表示，李大維與龔中誠通話後，龔中誠接受調職決定。

龔中誠接受中央社記者訪問時說，他身為中華民國公務員體系下的一員，會服從規範，只是他要的是一個「理智」和「公道」。