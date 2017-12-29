橘子關懷基金會支持排球夢到老　動人短片鼓勵青年說夢想

「雖然打不到60歲，但我會用我的方式支持排球夢到老。」橘子關懷基金會近日於粉絲專頁發佈一則「排球夢」短片，片中訪問了幾位大學排球校隊學生，以及「OH9台灣黑狗兄」運動襪公司創辦人李東林，藉此鼓勵青年用屬於自己的方式勇敢作夢。引起許多排球人共鳴，也吸引不少老中青少的排球選手留言。

夢想大爆炸，看見青年的爆炸性未來



▲專屬你的夢想星系是什麼呢？（圖／橘子關懷基金會提供）

橘子關懷基金會表示，近年「厭世代」這個新詞彙誕生，成為描述當代青年且廣為熱議的名詞，但在發現許多青年快要失去夢想之際，我們更相信夢想的正向力量，而第一步就是要喚醒大家，從寫下夢想開始！因此，在年末與Re-lab團隊合作，以遊戲問卷的方式蒐集青年夢想，並將在農曆年前釋出調查報告，讓這個世代的聲音被更多人聽見。

問卷將持續蒐集夢想至明年1月8日，鼓勵年輕人至『夢想大爆炸』網站（https://bang.relab.cc/）填下各式各樣的夢想，一起寫下屬於這個世代的夢想。此外，在問卷完成後還能探索其他人的夢想，並將具有自己專屬量表的夢想星發射至宇宙中！

夢想是就算走了不同的路，還是能抵達目標



▲將具有自己專屬量表的夢想星發射至宇宙中！（圖／橘子關懷基金會提供）

先前橘子關懷基金會也曾邀請林又立、陳彥博和多位社會創新團隊的青年創辦人拍攝短片，談論小時候到現在的夢想轉變，希望年輕人可以看見更多實踐夢想的可能性。其中推動美感教科書計畫的陳慕天就提及自己曾夢想當愛迪生，長大後則決定當個不一樣的發明家，發明新的社會結構。

21日橘子關懷基金會發佈最新短片，提到問卷的其中一個熱血夢想——「到六十歲還可以打排球」，找來大學排球校隊的學生，談論排球夢。也藉由李東林因傷無法打球，卻持續研發排球襪的故事，再次告訴青年，人生可以因成長而有不同的夢想與實踐方法，只要不輕易放棄，夢想就有達成的一天。