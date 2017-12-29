愛性福／換季「癢」？天天一夜情　她性慾高漲竟是這病

收治女子的開業精神科醫師楊聰財表示，仔細一問，原來女子從25歲開始，只要一遇到換季，便有如進入「發情周期」四處找人一夜情，且年年準時發作。

有人一換季就「癢」！不過不是皮膚東癢西癢，而是管不住自己，四處瘋狂找人做愛。門診一名28歲女性上班族，連續3年，只要一到春夏交替時候，莫名覺得性慾特別高漲，時時刻刻想要，從平常的「乖乖女」搖身夜店、跑趴常客，一周七天，天天換床伴，結果同時染上多種性病，就醫才知躁鬱症作怪。

女子症狀最嚴重時，幾乎一周七天，天天都換性伴侶，同時染上菜花、淋病等多種性病就醫，這才知道自己莫名高漲的性慾，看到什麼都能產生性聯想的這個「老症頭」竟是情緒障礙。

楊聰財指出，這類病人，往往因為腦分泌物失調，而出現季節性、周期性的發作，典型症狀包括話多、活動量大，自覺能夠三天三夜不睡，能量充沛，部分人還會像該名子女一般，情緒高亢，性慾如洪水猛獸出閘，管不住自己，四處找人發生性關係，外人完全無法理解。

不過，只要懂得用藥預防、治療，楊聰財強調，雙極性情緒障礙的病情即可獲得控制，不再復發。

精神科門診臨床也常見，躁鬱症發作時，按捺不住情緒，好好先生突爆粗口、動手傷人，或是拚命往外跑，買房、買車、買精品，四處血拚、刷卡欠下一屁股債，還有人一時興起辭職創業、出國旅行。

動不動就想自慰，算不算性成癮？享受性愛，看到理想對象就想要上床，這樣算病態嗎？楊聰財也澄清，不少人常有錯誤刻板印象，自認為或被認為是性愛成癮，事實上並非單純以做愛頻率來判斷。

楊聰財說，性愛成癮被視為疾病，通常是指花長時間、持續跟不同的數人發生性關係、劈腿，且對維持正常的人際關係造成困擾，造成家庭失和等，成因可能包括生理上的病變，或是心理因素，把性行為當成抒壓，過去國際間最知名例子即是公開承認性愛成癮的美國高球名將老虎伍茲。

影響性慾高低的因素眾多，精神科醫師強調，並非「動不動就性致勃勃」就是有問題，若自覺無法控制，且已造成正常工作、人際關係的障礙，建議就醫諮商。