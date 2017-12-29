名家論壇》唐湘龍／把三軍五校全都廢了吧

真可悲。一個全面執政的執政黨，一個全面醜化軍隊的執政黨，執政、在野，兩副嘴臉，對單純的軍人來說，這種收買，就是最大的侮辱。

我知道蔡總統當選之後就非常「重視」軍隊，頻頻走訪、頻頻講話。這種非常不成比例的「頻頻」，反應蔡總統，甚至整個民進黨，對軍隊的不信任、不安。用盡一切方式，要趕快掌控國軍。確定效忠。

我知道蔡總統批准了「國防白皮書」，也批准了包括雄三飛彈在內，三款飛彈的增程、改良。很好。

我知道蔡總統特別到中科院發表年終談話。強調「國防自主」。很好。

海軍官校餐廳裡出現大字報。這種「家醜外揚」的文化，在軍方來說實在不可取。

待會再來講一個「西點軍校」的故事。但短短幾行字，很可能洩露了國家重大機密。這個軍隊的數量和素質，都到了土崩魚爛的地步。

大字報的內容其實沒什麼。那句：「遇投訴就妥協，逢家長就退縮」，寫得不錯。當三軍官校進入聯招體系，學生對「官校」的「認識」就成了軍校品質的重要條件。但這種認識大多來自「社會印象」。這個「社會印象」其實已經被摧殘殆盡。

這哪裡只是海軍官校的問題？現在，三軍五校的管理文化，和一般「死老百姓」的文學校有什麼不同？

海官出身的司令黃曙光批下懲處令，還把「嬌弱」，改成「驕弱」。引經據典，說兩字共通。不對，「驕弱」和「嬌弱」意象不同。嚴格講，今天的軍隊既驕，又嬌。

蔡總統如果真的想重建軍隊，有一件事情一定要做：承認自己和黨在洪仲秋事件上煽風點火，誤導百姓，消費死者，獲取最廉價的政治利益。承認今天民進黨的政權是建立在洪仲丘的屍體上。

然後，為洪仲丘案事件中真正受虐、受委屈的軍官、士官、國防部長平反。最後，想辦法補救被莫名其妙閹割掉的軍事審判法。這些做到了，國防才有救。

今天，國防的虛弱，罪魁禍首不用找，就是今天的執政黨，今天的三軍統帥。

因為，這幾年，軍事體系形象、士氣、素質的全面崩壞，從「洪仲丘事件」開始。雖然「人死為大」，但不能大到比是非更大。偏偏「洪仲丘事件」就在一種愚民炒作裡，高度政治化。一個原本就犯錯的義務役待退士官，在禁閉室裡，沒有任何「特殊對待」，因為「自身因素」死亡，竟然一路被渲染成「虐殺」。抓住行政處分規定上的小瑕疵，兩個旅級單位全毀。幾個原本優秀的軍官遭刑、早退。兩個國防部長下台。軍事審判法草草廢除。所有上街頭的白目青年，跟著民進黨，一起宣稱勝利。

這個事件讓好不容易才從「拉法葉案」裡走出來的軍隊士氣瞬間崩解。只成就了一個立委姊姊。參選過程，整個民進黨禮讓提名在先，全力輔選在後，把「洪仲丘案」營造出來的「愚青」選票完整收割。當然也成了蔡英文總統的執政大夢。蔡總統在「洪仲丘事件」裡，愉快站上街頭，站在「xxx國防布」的紅布條後頭，完完全全站在軍隊、軍人和軍紀的對立面。今天執政，就算開始勤走基層，想要挽回軍心、重建軍紀，坦白講，已經肉麻了。太肉麻了。為了執政，不講是非，逢軍必反，今天講什麼，做什麼，都洗刷不了民進黨靠消費軍人獲取政治利益的印象。

洪仲丘不該死。但不是軍中死了人，就一定是軍隊的錯。洪仲丘之死，讓這個國家付出非常不成比例的代價，該死的是那些一路消費洪仲丘的政客。當然不是只有「洪仲丘事件」。想想「阿帕契事件」。想想「軍狗小白虐殺事件」。再想想「慶富案」。再想想「馮世寬」。整個軍隊的意象，越想越糟，越想越絕望。

這裡頭還不包括「軍人年改」。光是年改，就讓軍校招生銳減。先求有，再求好，現在的軍校，連學生都快沒有了，撿到籃子裡都是菜，不殘不廢都當寶。哪裡還敢愛的教育、鐵的紀律？嚴格的篩選機制已經完全無效。妥協？退縮？剛剛好而已。

我真是替這些貼大字報的海軍官校學生叫屈。美國最有名的「西點軍校」，這不是公營的。你知道他們如何篩選學生？

西點軍校帶著貴族氣息，以嚴格篩選、智能體能兼備聞名於世。因為體能要求非常嚴格、殘酷，想要進西點軍校的孩子，通常從高一就要開始特別準備。這些孩子多數來自名門貴族，他們的推薦信幾乎都是政商名流，他們把進入西點軍校當作個人和家族的榮耀。

就算有這些準備、認識，每年大約有14000人來申請，但是，絕大部分都會在開學前兩個月的魔鬼訓練之後，主動或被動離開學校。真正能夠順利完成四年學業的，頂多10分之1。妥協？退縮？那真是羞辱，那真是笑話。

我們的軍校，能夠達到這種要求嗎？誰毁掉了三軍五校的榮譽感？不就是今天的三軍統帥？

在野時，把軍人當成黑五類，鬥垮鬥臭。執政時，阿諛諂媚，盲目護短。趙孟之所貴，趙孟能賤之，這個道理我懂。但是在台灣，最可怕的就是：「民進黨之所貴，民進黨能賤之。」這個國家黨同伐異，沒有是非。

不要再找俊男美女拍「A流」宣傳片，騙年輕人去當兵。這個軍隊的問題在上頭，不在下頭。上頭不換，下頭是沒救的。如果軍中沒有人敢說真話，那我來幫忙說吧：把海軍官校廢掉了。把三軍五校都可以廢掉了。在民進黨的轉型正義裡，這些幾乎都是以蔣介石為創校校長，幾乎都是以國家統一作為精神戰力最核心的官校，應該都是「轉型正義」該被鬥爭的對象。

蔡英文總統、民進黨政府如果還沒有點名，應該只是時候未到。與其等著被羞辱，何不自我了斷？

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人。

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