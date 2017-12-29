一句Merry Christmas 感動慈濟賑災義工

「因為受災的人我們不認識，但我們只知道他有災難，我們很想去幫助他們，這就是心靈真誠的愛，這就是人生最美。」

2017年歲末年終，在菲律賓，耶誕節來臨之前，接連遭遇啟德颱風和天秤颱風的侵襲，為了讓以天主教信仰的菲律賓災民，能在耶誕節前獲得救助，在啟德颱風過後，菲律賓慈濟志工隨即展開熱食發放、清掃、啟動以工代賑，並於22日發放領物券等前置準備，志工一一分發領物券，並於12月27日到12月29日在重點災區進行發放台灣慈濟毛毯、以及讓災民換洗的二手衣。

在發放的過程中，發生一件讓慈濟志工感動並且懺悔的事，那就是長期參與賑災的菲律賓慈濟志工李偉嵩，在耶誕節發放日這天，一位穿著單薄衣裳的女孩卡爾琳，走過他的身邊，輕輕的說：「Sir Alfred, Merry Christmas」。在菲律賓的耶誕節期間，如果有陌生人跟你說：耶誕節快樂，意思是「請給我錢」。因此李偉嵩一閃而過的念頭，以爲這位小女生是要跟他要錢。



▲（圖／慈濟基金會提供）

沒想到卡爾琳攤開手掌中的五十元菲幣，表示這是她全部的積蓄，以後她想當醫生，賺錢捐給慈濟助人。登時讓他湧起強烈的懺悔心。「沒想到她是以單純的心要付出，我要懺悔再懺悔。」



▲（圖／慈濟基金會提供）

「大愛共伴有情天、寸步鋪路護大地」，這是慈濟2017年歲末祝福主題，人人點滴的愛匯聚起來，每個人的心中都持有一分愛，如果人人都能以愛作為起點，沒有計較，互相疼惜體諒，向著共同方向前進，那就是大愛，這個愛的能量，可以普天之下都通行，沒有障礙，叫做通行無阻，有愛，可以讓我們的人生毫無障礙。