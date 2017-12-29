重現近代台灣歷史　《舊城尋路》書寫左營舊城的老靈魂

▲清政府治理初期直至近代左營舊城，鳳山縣治所在地之所以選擇於興隆莊（今日左營舊城）是基於軍事上考量，為了海防（控制萬丹港）與保護府城，與實際地區發展趨勢完全相左。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）

台灣現存最早、最完整石城左營舊城，究竟承載了那些不為人知的故事？高雄市立歷史博物館邀請文史暢銷作者陸傳傑以兼顧宏觀、細微的角度，書寫《舊城尋路：探訪左營舊城，重現近代台灣歷史記憶》，28日特別選定鳳山縣舊城文廟位址－市定古蹟舊左營孔子廟崇聖祠，舉行新書發表；重回歷史現場傳承地方歷史記憶，邀請民眾與學子一同橫越古今百餘年，揭開隱沒在時光中的高雄城市發展。



▲高雄市政府文化局為了能重現舊城風華，特別規畫以左營「鳳山縣舊城」為核心，重現舊城石牆，並結合龜山串接蓮潭、進行城市考古行動、重塑再造舊城門戶、建立貫穿古今的舊城散步路線等五大核心議題的「見城計畫」，本書則為見城計畫中作為歷史調查的書寫成果之一。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.28）

本書作者陸傳傑先生提到，在舊孔子廟發表此書別具意義，因為孔廟在舊城發展脈絡中具有關鍵性指標，見證了文教制度的開端，以及一座城市的演變，本書揭開許多鮮為人知的舊城故事，是認識地方歷史，建立自我在地認同的第一步，高雄擁有獨特山川海洋文化，值得大眾進一步探究。

高雄市文化局長尹立表示，高雄有著豐富多元的文化生態和歷史淵源，文化部於104年推動「再造歷史現場示範計畫」時，獲時任高雄市文化局長也就是今高雄副市長史哲的大力支持，提出「左營舊城見城計畫」與「興濱哈瑪星港濱街町再生計畫」，本書的出版補足了還原城牆硬體之外的歷史意涵，挖掘了左營舊城深刻的歷史記憶，帶領大眾認識在地文史，盼能用文化治理做為區域發展的核心理念。



▲2004年陸續於拆除眷村的過程中，在城區內發現不少日治據時期的震洋隊的舊址，疊層的文化說明了舊城歷史的底蘊，因此文化局於2015年著手推動「見城計畫」，並於2016年獲文化部核定執行。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.12.28）

高雄市政府文化局為了還原城市靈魂，書寫城市歷史記憶，進行「再造歷史現場－左營舊城見城計畫」，以左營「鳳山縣舊城」為核心，規畫重現臺灣現存最早石城，盼能縫合龜山串接蓮潭、進行城市考古行動、重塑再造舊城門戶、建立貫穿古今的舊城散步路線等計畫，重見舊城風采。

因此特別推出《舊城尋路：探訪左營舊城，重現近代台灣歷史記憶》一書，希冀所有對台灣這片土地的歷史充滿好奇的讀者，能率先於紙上暢遊這座全臺保存最完整的清代城池。



▲左營舊城為臺灣現存石城中最早且結構保存尚堪完整的石城。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）



▲2004年陸續於拆除眷村的過程中，在城區內發現不少日治時期的震洋隊的舊址。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）

左營舊城是台灣史上少數由「官倡民捐」並動用全台募資而築的石城，無論是建造規模或是興築的歷史，在當時皆為非常獨特難得的案例。然而卻在風光落成的同時，也迎來蕭條沒落的命運。究竟，什麼原因導致區域發展重心移轉，讓左營新城崛起與舊城沒落？本書作者陸傳傑先生，整理出清政府治理初期，基於軍事國防需求，將鳳山縣治設定在興隆庄（今日左營舊城）。然而這樣的選擇與實際地區發展的趨勢完全相左，在地方自行募款動工完成後，面臨無人遷居、辦公的窘境，所有人都留在熱鬧的下埤頭街（今日鳳山市中心），任由耗資龎大的石城荒廢。

日據時期，為了都市開發，部分城牆被拆除，太平洋戰爭後期，臺灣雖成為盟軍攻擊目標，但舊城幸運地躲過轟炸。民國三十八年，政府遷臺，為安置大量軍人與眷屬，在舊城內設置眷村及臨時安置區域，這也使得舊城一度隱沒於民居之中，直到民國七十五年，為了勝利路拓寬工程，左營舊城才又登上舞台。



▲日治時期，為了都市開發，北門段部分城牆被拆除，至於西門城牆、西門城門或因城市開發而遭到拆築。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.28）

超過一個半世紀的左營舊城，見證了政權來去，希望《舊城尋路：探訪左營舊城，重現近代台灣歷史記憶》再次呈現「見城計畫」的核心精神，面對長期被民宅占用遮蔽的歷史課題，加速恢復歷史紋理的城牆景觀，讓古蹟的特有紋理重見天日，揭開隱沒於時光中的近代臺灣發展歷史。

新書發表也預告著107年3月3日見城大戲與見城館開館等盛事，國內首座運用科技互動，以AR、VR全展示環境、唯一垂直升降之舊城模型，動態演譯舊城三百年風華，屆時左營舊城東門將再次重現《見城》大戲風采。



▲左營舊城為臺灣現存石城中最早且結構保存尚堪完整的石城。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）



▲左營舊城。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.28）