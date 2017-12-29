NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
財經總覽產業動態房市理財基金投資職場新視界
即時跑馬燈太空人奪世界大賽　莊家慘賠3億國民黨幹話王大賽　功德賴清德奪冠居家防護24小時錄影 每月只要100元！
財經

國際金融深耕台灣　助台商開拓全球商機

財經中心／綜合報導2017/12/29 10:00
▲副總統陳建仁(左)頒發「運動企業認證」予渣打銀行總經理林遠棟(右)。（圖／公關照片）
▲副總統陳建仁(左)頒發「運動企業認證」予渣打銀行總經理林遠棟(右)。（圖／公關照片）

渣打國際商業銀行2017 年在各項金融業務提供多項創新服務深受客戶好評，並榮獲國內外諸多獎項肯定，今年也是渣打銀行成功併購新竹商銀的十周年，展現渣打銀行在台灣深耕的決心。卅多年來秉持「一心做好、始終如一」的品牌承諾，為個人與企業客戶以最高的誠意提供各項國際級金融服務。

渣打銀行是目前全台擁有最多分行的外商銀行，近兩年渣打銀行更積極投資，在台北、台中開設全球首創的「iWealth數位旗艦」，結合「科技、人性、專業」的六星級數位金融服務，強調遠端智能、尊榮一站服務、數位理財諮詢與閑逸茗茶等六大服務區，讓客戶體驗具人性溫度的優質金融服務。

除了提升數位金融服務，因應國內行動支付市場漸趨熱絡，渣打銀行也搶先推出行動支付的多元支援與應用，目前渣打銀行是台灣唯一一家同時提供Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay三種行動支付服務的外商銀行。

近幾年，政府極力推展台商南向政策，渣打銀行以實際行動積極協助台商南向發展，渣打銀行總經理林遠棟表示，「渣打集團的分行幾乎涵蓋所有成長快速的新興市場，積極推動當地的商業發展與創新金融服務，目前渣打銀行是唯一在東協十國皆設有營運據點的國際銀行，且在南亞四個主要市場中，也是唯一可進行全面性營運的國際商業銀行。這對初次進入新市場拓展業務的台商而言，是最有力的合作夥伴。」

同時，渣打銀行協助台灣企業客戶在東南亞的布局，已有10年的經驗。渣打是首家外銀啟動「台灣 ─ 印度貿易走廊」，更是首家跨境人民幣貸款銀行之一。渣打也將以環球金融的業務經驗及國際眼光，提供台灣企業客戶高規格的金融服務，成為台商對外跨境發展的最佳後盾。

為證明深耕台灣市場的決心，更積極在推動經濟、社會、組織治理與環保等方面表現亮眼，屢獲國內外大獎肯定。


▲渣打銀行 2017 年榮獲多項國內外獎項肯定。（圖／公關照片）

在全球經濟轉型、變化詭譎的挑戰下，渣打銀行將持續培育人才、多元化發展，希望能在下一個十年裡，以全新的能量迎接新的挑戰，並且完成在台灣的階段性願景，繳出更亮眼的成績。


▲2017年8月，台中市長林佳龍（左二）、英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）（右二）特別應邀蒞臨現場，與渣打國際商業銀行總經理林遠棟（右三）、個人金融事業處負責人林素真（左一），及渣打國際商業銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平（右一）共同為渣打銀行在台中首家渣打 iWealth 數位旗艦分行剪綵開幕。（圖／公關照片）


▲2017年6月，渣打國際商業銀行以行動積極支持台商南向發展，特別舉辦「聚焦東協，放眼印度」研討會。（圖／公關照片）


▲「臺北渣打公益馬拉松」將於2018歡慶五週年，每年都有來自約40個國家，近30,000名跑者參賽，為首場新春賽事增添熱鬧氣氛！（圖／公關照片）

關鍵字國際金融渣打銀行外商銀行iwealth數位旗艦經濟
封關日早盤股匯雙升　三大指標強勢現金增資大同澄清　股價平盤震盪

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan