國際金融深耕台灣　助台商開拓全球商機

渣打銀行是目前全台擁有最多分行的外商銀行，近兩年渣打銀行更積極投資，在台北、台中開設全球首創的「iWealth數位旗艦」，結合「科技、人性、專業」的六星級數位金融服務，強調遠端智能、尊榮一站服務、數位理財諮詢與閑逸茗茶等六大服務區，讓客戶體驗具人性溫度的優質金融服務。

渣打國際商業銀行2017 年在各項金融業務提供多項創新服務深受客戶好評，並榮獲國內外諸多獎項肯定，今年也是渣打銀行成功併購新竹商銀的十周年，展現渣打銀行在台灣深耕的決心。卅多年來秉持「一心做好、始終如一」的品牌承諾，為個人與企業客戶以最高的誠意提供各項國際級金融服務。

除了提升數位金融服務，因應國內行動支付市場漸趨熱絡，渣打銀行也搶先推出行動支付的多元支援與應用，目前渣打銀行是台灣唯一一家同時提供Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay三種行動支付服務的外商銀行。

近幾年，政府極力推展台商南向政策，渣打銀行以實際行動積極協助台商南向發展，渣打銀行總經理林遠棟表示，「渣打集團的分行幾乎涵蓋所有成長快速的新興市場，積極推動當地的商業發展與創新金融服務，目前渣打銀行是唯一在東協十國皆設有營運據點的國際銀行，且在南亞四個主要市場中，也是唯一可進行全面性營運的國際商業銀行。這對初次進入新市場拓展業務的台商而言，是最有力的合作夥伴。」

同時，渣打銀行協助台灣企業客戶在東南亞的布局，已有10年的經驗。渣打是首家外銀啟動「台灣 ─ 印度貿易走廊」，更是首家跨境人民幣貸款銀行之一。渣打也將以環球金融的業務經驗及國際眼光，提供台灣企業客戶高規格的金融服務，成為台商對外跨境發展的最佳後盾。

為證明深耕台灣市場的決心，更積極在推動經濟、社會、組織治理與環保等方面表現亮眼，屢獲國內外大獎肯定。



▲渣打銀行 2017 年榮獲多項國內外獎項肯定。（圖／公關照片）

在全球經濟轉型、變化詭譎的挑戰下，渣打銀行將持續培育人才、多元化發展，希望能在下一個十年裡，以全新的能量迎接新的挑戰，並且完成在台灣的階段性願景，繳出更亮眼的成績。



▲2017年8月，台中市長林佳龍（左二）、英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）（右二）特別應邀蒞臨現場，與渣打國際商業銀行總經理林遠棟（右三）、個人金融事業處負責人林素真（左一），及渣打國際商業銀行客戶關係暨分行管理部主管王開平（右一）共同為渣打銀行在台中首家渣打 iWealth 數位旗艦分行剪綵開幕。（圖／公關照片）



▲2017年6月，渣打國際商業銀行以行動積極支持台商南向發展，特別舉辦「聚焦東協，放眼印度」研討會。（圖／公關照片）



▲「臺北渣打公益馬拉松」將於2018歡慶五週年，每年都有來自約40個國家，近30,000名跑者參賽，為首場新春賽事增添熱鬧氣氛！（圖／公關照片）