高美館新型態搶人氣　《藝術與科技的對話》講座場場精彩

為提供民眾跨域學習的環境與資源，高雄市立美術館透過與其他知識領域開放性的互動所產生的全新美學概念，自5月起舉辦一連串藝術知識整合系列講座，已推出音樂、電影、建築、網路科技等議題，推出完全不一樣的「高美講堂」。透過問卷調查分析發現，轉型後的「高美講堂」參加人次較以往提升69%，並吸引高達17%比例的初次到訪群，顯見新型態「高美講堂」的確吸睛，並得到極高的觀眾認同。

對應於當代美術館跨域合作的發展趨勢，「高美講堂」展開以《藝術與科技的對話》為主題的新系列講座，探討科技與劇場藝術、聲音藝術、互動藝術、影像藝術，與公共藝術之間的邂逅與曖昧模糊的複雜關係。於107年1至2月的周日下午14時至16時，在高美館地下一樓演講廳舉辦。活動免預約、免付費，有興趣的民眾皆可自由入座參加。

這一季講座特別邀請阮慶岳（獨立策展人、元智大學藝術與設計系教授，同時也是台灣當代最重要的建築評論家）進行主題規畫與講師邀約。

阮教授藉由「洪水的寓言（The Deluge）」概念洐生出科技與藝術之間的多元變奏。阮教授提出，米開朗基羅在西斯汀教堂拱頂上繪製《大洪水》，表達因為人類的自大驕傲，於是上帝讓洪水氾濫，讓地上的動、植物、人類都死了。而洪水退去後出現兩個孤島，各自長了一棵狀似枯萎、卻開始冒出綠葉的樹，一棵叫生命之樹，另一棵是知識之樹，這樣倖存的兩株樹，是對人類文明的長遠發展，必須在生命本質與知識發展間，同生共長的深遠期待。以大洪水寓言發想，策劃出《藝術與科技的對話》精彩跨域系列講座，為觀眾帶來新的體驗與驚喜。

《藝術與科技》系列講座將於107年1月7日下午14時正式展開，全部6場講座，由河床劇團藝術總監郭文泰揭開序幕，分享個人發展的劇場語彙與觀眾互動藝術。14日將邀請英國皇家藝術學院的海倫·哈姆林設計中心教授，Jeremy Myerson傑若米‧梅爾森來台分享英國近年在設計領域的轉變，以及運用創意與新科技為銀髮族所創造的新世界。21日由擅長以聲光裝置、聲響演出與音樂製作的藝術家姚仲涵(現任實踐大學建築設計學系助理教授)現身說法，引導觀眾透過光與聲音之間的呼應和對比，觸發對自身體感的想像。

曾為劉德華世界巡迴演唱會，製作開場裝置及特效設計、獲世界劇場設計展(WSD)互動與新媒體金獎，以及洲際棒球場小巨蛋動力裝置設計製作/入選 designboom刊登報導，同時也是現任何理互動設計負責人的葉彥伯，將於107年1月28日主講「電子造景藝術」。2月4日將特別邀約第一位代表臺灣、榮獲第74屆威尼斯影展VR虛擬實境競賽片單元 Best VR Experience最佳體驗大獎的黃心健（現任政治大學數位內容學程專任教授），以其得獎作品《沙中房間》為例與民眾分享討論VR虛擬實境的新媒體創作。

最後，壓軸場將在107年2月25日，主講人是數位藝術創作遍及台北、香港、上海、東京、紐約等地，也跨足台灣流行設計音樂創作的明道工作室負責人，李明道。他也曾為大眾熟悉的陳昇、伍佰、羅大佑、阿妹等知名音樂人設計唱片包裝，件件經典。