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影／串聯高鐵彰化站新闢道路　魏明谷盼帶動觀光

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 08:45
▲為了串聯高鐵彰化站經二水連結國道3號南雲交流道，新開闢東彰道路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）
▲為了串聯高鐵彰化站經二水連結國道3號南雲交流道，新開闢東彰道路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

為串聯高鐵彰化站及南投縣國道3號南雲交流道，新闢南彰化縱向區域道路，彰化縣政府積極向中央爭取東彰道路南延段工程建設經費，於11日21日獲交通部核定補助工程經費6.84億元。彰化縣府在12月28日上午於高鐵彰化站舉行工程記者會，彰化縣長魏明谷、交通部公路總局第二區養護工程處處長陳敬明等人與會，向南彰化地區民眾分享本項重大交通建設，未來可帶來的巨大效益。


▲為了串聯高鐵彰化站經二水連結國道3號南雲交流道，新開闢東彰道路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

魏明谷表示，彰化縣政府積極興建彰化山腳路的東彰快速道路，中段從員林的八卦山隧道延伸到田中高鐵彰化站，將於107年1月全線通車，目前縣府又爭取到從田中高鐵彰化站往南延伸到二水彰雲大橋，感謝交通部核定補助工程經費6.84億元，將陸續辦理土地徵收、工程規畫等興建工程。


▲彰化縣政府成功爭取到南延段工程，彰化縣長魏明谷向南彰化地區民眾報告這項重大交通建設。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

魏明谷指出，東彰快速道路南延段從田中的高鐵站延伸到二水鄉彰雲大橋，未來將爭取通往到雲林林內高速公路，如未來通往林內高速公路，往後彰南的民眾要到南部遊玩會更便利。興建後，連雲林斗六、南投的人都會使用這條路到彰化田中搭乘高鐵，或是南北部的民眾要到南投遊玩，都會在田中高鐵彰化站下車，縣府要將田中打造成交通大鎮，做為出入南投的一個門戶。


▲為了串聯高鐵彰化站經二水連結國道3號南雲交流道，新開闢東彰道路。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

魏明谷表示，縣府現在正為高鐵站區努力招商，他也希望能利用高鐵高架橋下方空間建置全台第一條無人自駕車專用路廊，向西連結到溪州公園，向東連結到清水岩露營區，串聯觀光景點，屆時也會吸引南北部的民眾前來體驗搭乘無人自駕車，帶動南彰化的觀光，增加田中高鐵彰化站的客源。


▲彰化縣政府成功爭取到南延段工程，彰化縣長魏明谷向南彰化地區民眾報告這項重大交通建設。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

東彰道路北段計畫道路寬度為28公尺，計畫長度約10.37公里，建設經費約37.64億元，於106年9月辦竣修正評估規畫，預計107年初完成環評作業後，將提報計畫向公路總局爭取生活圈建設計畫補助；中段由林厝交流道往南至高鐵彰化田中站，全長9.37公里，其中林厝交流道至縣道141 線已於105年底完工通車，其餘路段預計107年1月全線通車。

關鍵字南雲交流道東彰道路高鐵彰化站彰雲大橋魏明谷
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