麥寮鄉室內體適能中心　開工動土

為消弭城鄉差距，提振鄉民運動風氣，帶動全民運動發展，麥寮鄉自籌委託設計及工程經費七千三百多萬元，積極辦理興建麥寮鄉室內體適能中心，爭取提供民眾更優質安全的室內運動休閒空間。

麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮謹於106年12月28日上午8 時30分，在麥寮鄉閭山宮旁工程預定地舉行，由鄉長許忠富主持，並邀請多位議員、代表及各方賢達觀禮，有專業舞獅表演祥獅獻瑞及戰鼓表演，熱鬧非凡。



▲麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮，專業舞獅表演祥獅獻瑞及戰鼓表演。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）