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麥寮鄉室內體適能中心　開工動土

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/29 08:27
▲麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）
▲麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

為消弭城鄉差距，提振鄉民運動風氣，帶動全民運動發展，麥寮鄉自籌委託設計及工程經費七千三百多萬元，積極辦理興建麥寮鄉室內體適能中心，爭取提供民眾更優質安全的室內運動休閒空間。

麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮謹於106年12月28日上午8 時30分，在麥寮鄉閭山宮旁工程預定地舉行，由鄉長許忠富主持，並邀請多位議員、代表及各方賢達觀禮，有專業舞獅表演祥獅獻瑞及戰鼓表演，熱鬧非凡。


▲麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮，專業舞獅表演祥獅獻瑞及戰鼓表演。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

許鄉長向鄉親實施簡報時表示，本場館規劃興建綜合球場、體健活動室、桌球練習場、幼齡體能遊戲室、玩沙區、活動教室、半戶外休憩廣場等運動設施，可作為民眾日常運動、休閒、活動之場所，提供父母與幼兒更多的親子體能活動空間，讓愛運動人口年齡層往下紮根，部分設施尚可發展特色運動並支援地區性賽會活動。


▲麥寮鄉室內體適能中心工程開工動土典禮。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.28）

許鄉長更強調，體適能中心營造無障礙環境，提供行動不便者亦能方便進出及使用運動設備，期能透過室內體適能中心之興建，作為民眾休閒運動使用，提升健康體能及生活品質，翻轉麥寮，向健康樂活鄉鎮邁進。

關鍵字麥寮鄉室內體適能中心開工動土典禮
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