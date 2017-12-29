今日暖新聞》影／僑信國小三年八班　耶誕公益送暖

▲僑信國小三年八班學童揪團至員林聖家啟智中心辦理耶誕公益送暖，也和聖家啟智中心的小朋友手掌拓印活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

為了配合「多元的學習」、「欣賞與尊重」的社會課程，僑信國小三年八班導師邱祺方將以往孩子們期待的耶誕活動，規劃成為期兩週的公益送暖主題系列活動，期間學童透過親手種植無毒蔬菜及收集「鞋盒」禮物，以「分享愛」為目標，28日捐贈員林聖家啟智中心，聖家啟智中心主任蔡惠玲相當肯定僑信國小的小朋友關懷弱勢的善舉，此次公益送暖活動相當溫馨感人。

邱祺方表示，本次配合節慶活動，讓學童能夠實地參訪啟智中心，認識不一樣的院生夥伴，並陪同院生一起進行手掌拓印，希望透過實際的相處能讓學童更認識社福機構，以實際行動協助、欣賞不同的夥伴，並學習關懷社會上的弱勢團體，盡一己之力使社會更加美好。



▲僑信國小三年八班學童揪團至員林聖家啟智中心辦理耶誕公益送暖，也和聖家啟智中心的小朋友手掌拓印活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

為了教導學童親手種植有益身體健康的蔬菜來贈送院童，邱祺方事先帶領多位愛心媽媽及學童到埔鹽鄉的大有環境教育中心，學習有機農法的耕作方式，希望讓學童「用愛播種」，用小小的手種下「愛與希望、幸福與健康」。



▲僑信國小三年八班學童揪團至員林聖家啟智中心辦理耶誕公益送暖，也和聖家啟智中心的小朋友手掌拓印活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

收集鞋盒禮物，是希望孩子懂得分享，小朋友花了10天的時間慢慢整理和收集自己的物品，以分享愛為目標，用實際行動學會關懷朋友，29位小朋友28日將自己栽種的小白菜、A菜及自己的鞋盒禮物送給聖家啟智中心的小朋友，和他們分享。



▲僑信國小三年八班學童揪團至員林聖家啟智中心辦理耶誕公益送暖，也和聖家啟智中心的小朋友手掌拓印活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

邱祺方表示，所帶的班級剛好是美術班，班上孩子都很善良也頗具藝術才華，所以希望可以發揮所長用藝術來送暖，因此特別規劃手掌拓印活動，由班上孩子協助院童彩繪手掌、拓印手掌共同完成象徵「GIVE ME FIVE」的作品，來為院童加油。



▲僑信國小三年八班學童揪團至員林聖家啟智中心辦理耶誕公益送暖，也和聖家啟智中心的小朋友手掌拓印活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

邱祺方說，FIVE分別代表著五個精神︰暢行無阻礙、平等無成見、主動無漠視、接納無歧視、友善無差異，讓愛跨越著任何翻籬，存在每個人心中。