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影／羊葡小鎮　有史以來第1次跨年晚會

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 08:46
▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）
▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

迎接「旺旺」年的到來，彰化縣溪湖鎮將辦理2018跨年晚會，晚會從31日晚上7點起在溪湖糖廠登場，鎮長楊福建28日說，這將是溪湖鎮首次辦理跨年晚會，縣議員李清木、歐陽蓁珠等各界齊聚暖身，邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年。


▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

楊福建表示，活動將於 2017年12月31日晚上7點起在溪湖糖廠展開，邀請符合老、中、青三代闔家觀賞之演唱嘉賓與團體，跟民眾一起歡度2017最後一天，共同倒數迎接2018嶄新一年到來。


▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

楊福建指出，晚會除了精采的舞台表演，糖廠園區周邊還規劃有30多個在地特色的文創、小吃攤位市集，白天則有糖廠蒸汽小火車可以帶著遊客倘佯田野風光，溪湖鎮最溫暖滋補的羊肉爐更是值得大家去品嘗。


▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

楊福建說，「羊葡小鎮」有史以來的第1次跨年晚會，選在溪湖糖廠舉行，意義很特別，跨年晚會的卡司陣容很堅強，藝人馬國賢與佩佩搭檔聯手主持串場，演出者則有張秀卿、楊繡惠、周定緯、A-Team、李明德、無雙樂團麗絲、談詩玲、林良歡、P!SCO等多名當紅國台語歌手。


▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

會中還穿插摸彩活動，大獎有125cc機車、電動摩托車、液晶電視、筆記型電腦、電冰箱、洗衣機與i phone 8，總計500個獎品，價值70多萬元，晚會結束，還有紀念品發放，要讓觀眾不會空手而歸。


▲溪湖鎮長楊福建邀請各界一起到「羊葡小鎮」向2107揮手告別、用熱情迎接2018年嶄新一年到來。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

關鍵字羊葡小鎮跨年晚會溪湖鎮馬國賢2018年
東彰南延新闢道路　串聯高鐵彰化站廢縣改市　彰縣長魏明谷拋出震撼彈

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