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影／廢縣改市　彰化縣長魏明谷拋出震撼彈

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/29 08:47
▲彰化縣長魏明谷拋出主張「廢縣改市」的震撼彈，指出一律改縣為市後，用人口數做為分配的基準，分配資源才公平。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）
▲彰化縣長魏明谷拋出主張「廢縣改市」的震撼彈，指出一律改縣為市後，用人口數做為分配的基準，分配資源才公平。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

行政院長賴清德年終記者會宣布，明年提出「財政收支劃分法」修法版本，並研議行政區重劃，消息一出引起各界議論，全國第一大縣的彰化縣長魏明谷28日拋出震撼彈，主張「廢縣改市」，魏明谷強調，以人口數做為分配的基準，最公平。


▲彰化縣長魏明谷拋出主張「廢縣改市」的震撼彈，一律改縣為市後，用人口數做為分配的基準，分配資源才公平。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

魏明谷28日表態力挺賴清德所提出《財政收支劃分法》修法版本，他認為把縣都廢掉，改制成市，全部直屬中央，這樣六都之外的縣民才不會有當二級國民的感覺，未來資源分配依人口數為基準，全國享有相同的福利，這樣才公平。

魏明谷主張，把所有的縣都廢掉，一律改制為市，直屬中央，這樣六都之外的縣民才不會有當二級國民的心理不平衡，而且以往比較小的縣市在分配統籌款時比較吃虧，若改縣為市後，大家都是直轄市，未來資源用人口數做為分配的基準，這樣才會平均、公平。

魏明谷說，縣都廢掉，一律改制為市，直屬中央，屬直轄市，這樣6都之外的民眾，才不會有2級國民的心理不平衡。他說，比較小的縣分配統籌款比較吃虧，一律改縣為市後，用人口數做為分配的基準，這樣資源分配才會平均。

他也建議中央，應該儘速制訂國民福利基本法，讓國民的福利平等，沒有城鄉差距 ，他說，「建設」有城鄉差距無可厚非，但是「福利」不該有城鄉差距，他呼籲行政院，一定要正視中南部縣市的聲音，尤其是非直轄市等其他縣市的聲音，呼籲行政院一定要正視中南部非直轄市縣市的聲音。

關鍵字廢縣改市魏明谷財政收支劃分法賴清德城鄉差距
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