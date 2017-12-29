翻轉自己的人生　北港高中傑出校友陳竹勝回饋母校

「輔仁企管股份有限公司」總經理陳竹勝，目前擔任北港高中校友會北區會長，將於12月28日捐贈14台電腦給弱勢學生，受贈的學校有母校北港高中、水林國中及崇文國小，並希望藉此推動英語教育；同時各捐助3所學校3萬元經費，讓學校辦學更有力。

陳竹勝感念在求學成長的人生路上受到許多貴人的幫助，能讓他擺脫家庭貧窮的困境，白手起家開拓事業，成功翻轉自己的人生。陳竹勝表示同學給他的幫助與鼓勵，改變他的一生，期盼同學日後在社會上有成就，也能回饋母校、回饋社會。



▲北港高中校友會北區會長陳竹勝成功翻轉自己的人生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）