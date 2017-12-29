翻轉自己的人生　北港高中傑出校友陳竹勝回饋母校

「輔仁企管股份有限公司」總經理陳竹勝，目前擔任北港高中校友會北區會長，將於12月28日捐贈14台電腦給弱勢學生，受贈的學校有母校北港高中、水林國中及崇文國小，並希望藉此推動英語教育；同時各捐助3所學校3萬元經費，讓學校辦學更有力。
陳竹勝感念在求學成長的人生路上受到許多貴人的幫助，能讓他擺脫家庭貧窮的困境，白手起家開拓事業，成功翻轉自己的人生。陳竹勝表示同學給他的幫助與鼓勵，改變他的一生，期盼同學日後在社會上有成就，也能回饋母校、回饋社會。
▲北港高中校友會北區會長陳竹勝成功翻轉自己的人生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）
北港高中傅國樑校長表示，有了陳竹勝學長的大力支持，北港高中為改善學生英語能力，努力推動「數位學習提升偏鄉英語能力」計畫，希望滿足在地家長需求、縮小城鄉差距。課程運用數位媒材進行線上多元英語活動，並邀請頂尖英語大學生與外籍學生協同教學，以大手携小手教學方式，設計生活化課程與體驗活動，提升學生學習動機與實用英語的能力。
▲北港高中傅國樑校長回贈書法墨寶感謝陳竹勝學長興學。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）
敢作夢，並確實的去執行，夢想才能實現。北港地區地屬偏鄉，跟都市學校相較之下，英語學習資源相對不利，但同學們千萬不可妄自菲薄，要有自信，發揮自己的才能，一定能有所成就。
▲北港高中校友會北區會長陳竹勝捐贈電腦給弱勢學生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）