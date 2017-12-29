NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈本外勞脫鉤傳聞再起　勞動部駁斥封關日早盤股匯雙升　三大指標強勢居家防護24小時錄影 每月只要100元！
地方

翻轉自己的人生　北港高中傑出校友陳竹勝回饋母校

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/29 08:44
▲會長陳竹勝捐贈電腦、獎學金給母校，由北港高中校長傅國樑、水林國中校長中孫明山及崇文國小校長吳照智代表接受。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）
▲會長陳竹勝捐贈電腦、獎學金給母校，由北港高中校長傅國樑、水林國中校長中孫明山及崇文國小校長吳照智代表接受。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

「輔仁企管股份有限公司」總經理陳竹勝，目前擔任北港高中校友會北區會長，將於12月28日捐贈14台電腦給弱勢學生，受贈的學校有母校北港高中、水林國中及崇文國小，並希望藉此推動英語教育；同時各捐助3所學校3萬元經費，讓學校辦學更有力。

陳竹勝感念在求學成長的人生路上受到許多貴人的幫助，能讓他擺脫家庭貧窮的困境，白手起家開拓事業，成功翻轉自己的人生。陳竹勝表示同學給他的幫助與鼓勵，改變他的一生，期盼同學日後在社會上有成就，也能回饋母校、回饋社會。


▲北港高中校友會北區會長陳竹勝成功翻轉自己的人生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

北港高中傅國樑校長表示，有了陳竹勝學長的大力支持，北港高中為改善學生英語能力，努力推動「數位學習提升偏鄉英語能力」計畫，希望滿足在地家長需求、縮小城鄉差距。課程運用數位媒材進行線上多元英語活動，並邀請頂尖英語大學生與外籍學生協同教學，以大手携小手教學方式，設計生活化課程與體驗活動，提升學生學習動機與實用英語的能力。


▲北港高中傅國樑校長回贈書法墨寶感謝陳竹勝學長興學。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

敢作夢，並確實的去執行，夢想才能實現。北港地區地屬偏鄉，跟都市學校相較之下，英語學習資源相對不利，但同學們千萬不可妄自菲薄，要有自信，發揮自己的才能，一定能有所成就。


▲北港高中校友會北區會長陳竹勝捐贈電腦給弱勢學生。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

關鍵字陳竹勝北港高中電腦獎學金
彩繪手掌為家啟智中心服務對象加油東彰南延新闢道路　串聯高鐵彰化站

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan