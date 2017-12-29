NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈中華路新巷道成真　竹市居民等十年台南大學師培列車　前進活力偏鄉居家防護24小時錄影 每月只要100元！
地方

雲林第二監獄自產青花瓷醬油　全國冠軍限量1千瓶

記者蘇榮泉／雲林報導2017/12/29 08:21
▲雲林第二監獄全新產品「雲鑽陶瓷醬油禮盒」新品發表記者會。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）
▲雲林第二監獄全新產品「雲鑽陶瓷醬油禮盒」新品發表記者會。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

法務部矯正署雲林第二監獄所自產之雲鑽黑豆醬油為取得「食安認證」，特別參加今年9月雲林縣醬油安心標章評核，獲得「優等」之殊榮後，再參加法務部矯正機關106年度文化創意產品設計競賽，該監突破傳統思維，打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，具氣派且高貴的外觀，從131件參加比賽作品中脫穎而出拿下金牌，青花瓷醬油將限量1千瓶在農曆過年前於二監網站開賣，預計會引來秒殺熱潮。

典獄長吳承鴻說，二監為建立品管理制度、制定食安，最近參加雲林縣食安標章評核，榮獲優等獎，顯見這款醬油真材真料，健康又安全，除肯定該監對醬油原料建立食品追溯管理制度、制定食品安全監測計畫及定期檢驗原料、成品之作為外，亦顯示二監重視其衛生安全之理念。


▲典獄長吳承鴻打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，具氣派且高貴的外觀。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

吳承鴻說，該監突破傳統思維，打破「黑矸裝豆油」之傳統刻板印象，以瓷土拉胚塑造之「青花瓶」為容器，裝上自製之雲鑽黑豆醬油，參加法務部矯正機關106年度文化創意產品設計競賽，由於其特殊之巧思，從參加比賽131件作品中脫穎而出，榮獲全國第一名。

吳承鴻又說，二監打破傳統思維不以黑瓶子來裝醬油，結合陶瓷班，延聘名畫家王春敏指導，在畫作上以國畫手法上釉，以手工瓷土拉胚塑造「青花瓷」取代玻璃瓶，以手工從拉胚、風乾、速燒、上畫到上釉等，作品得耗時2個月才完成，瓷瓶山水畫風獨特，氣派高貴脫俗典雅，讓「白矸仔裝醬油」一樣可跌破大家眼鏡。


▲雲林第二監獄所自產之雲鑽黑豆醬油為取得「食安認證」。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

青花瓷醬油禮盒為一組三件組合式產品，器具包括：醬油瓶、調味瓶、醬油碟。青花瓶釉作畫題字，古典優雅，展現其獨特的風格，精美陶瓷豐富餐桌生活，也為用餐增添美學情調。特於28日下午舉辦全新產品「雲鑽陶瓷醬油禮盒」新品發表記者會。

吳承鴻表示，醬油製程遵循古法傳統釀造技術，精選天然黑豆原料，入甕後歷經180餘天，以自然工法置放戶外日光曝曬、封缸發酵，百分之百純手工釀造之精品醬油，散發出特有之濃醇香味，由製麴、日曝、發酵、調味、裝瓶、包裝一氣呵成。


▲打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，從131件參加比賽作品中脫穎而出拿下金牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

青花瓷醬油組合將於12月30日於古坑綠色隧道參加雲林縣衛生局舉辦之「2017食來運轉-食安嘉年華」，會場將展售雲林第二監獄所各項特色產品，歡迎民眾於現場參觀選購。

關鍵字雲林第二監獄所雲鑽黑豆醬油食安認證吳承鴻青花瓷醬油食安嘉年華
湯爺爺贈書　傳遞閱讀善的種子台南大學師培列車　前進活力偏鄉

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan