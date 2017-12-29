雲林第二監獄自產青花瓷醬油　全國冠軍限量1千瓶

典獄長吳承鴻說，二監為建立品管理制度、制定食安，最近參加雲林縣食安標章評核，榮獲優等獎，顯見這款醬油真材真料，健康又安全，除肯定該監對醬油原料建立食品追溯管理制度、制定食品安全監測計畫及定期檢驗原料、成品之作為外，亦顯示二監重視其衛生安全之理念。

法務部矯正署雲林第二監獄所自產之雲鑽黑豆醬油為取得「食安認證」，特別參加今年9月雲林縣醬油安心標章評核，獲得「優等」之殊榮後，再參加法務部矯正機關106年度文化創意產品設計競賽，該監突破傳統思維，打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，具氣派且高貴的外觀，從131件參加比賽作品中脫穎而出拿下金牌，青花瓷醬油將限量1千瓶在農曆過年前於二監網站開賣，預計會引來秒殺熱潮。



▲典獄長吳承鴻打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，具氣派且高貴的外觀。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

吳承鴻說，該監突破傳統思維，打破「黑矸裝豆油」之傳統刻板印象，以瓷土拉胚塑造之「青花瓶」為容器，裝上自製之雲鑽黑豆醬油，參加法務部矯正機關106年度文化創意產品設計競賽，由於其特殊之巧思，從參加比賽131件作品中脫穎而出，榮獲全國第一名。

吳承鴻又說，二監打破傳統思維不以黑瓶子來裝醬油，結合陶瓷班，延聘名畫家王春敏指導，在畫作上以國畫手法上釉，以手工瓷土拉胚塑造「青花瓷」取代玻璃瓶，以手工從拉胚、風乾、速燒、上畫到上釉等，作品得耗時2個月才完成，瓷瓶山水畫風獨特，氣派高貴脫俗典雅，讓「白矸仔裝醬油」一樣可跌破大家眼鏡。



▲雲林第二監獄所自產之雲鑽黑豆醬油為取得「食安認證」。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

青花瓷醬油禮盒為一組三件組合式產品，器具包括：醬油瓶、調味瓶、醬油碟。青花瓶釉作畫題字，古典優雅，展現其獨特的風格，精美陶瓷豐富餐桌生活，也為用餐增添美學情調。特於28日下午舉辦全新產品「雲鑽陶瓷醬油禮盒」新品發表記者會。

吳承鴻表示，醬油製程遵循古法傳統釀造技術，精選天然黑豆原料，入甕後歷經180餘天，以自然工法置放戶外日光曝曬、封缸發酵，百分之百純手工釀造之精品醬油，散發出特有之濃醇香味，由製麴、日曝、發酵、調味、裝瓶、包裝一氣呵成。



▲打破「黑矸裝豆油」之刻板印象，以手拉坏的極美「青花瓷」作為醬油瓶，從131件參加比賽作品中脫穎而出拿下金牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.12.28）

青花瓷醬油組合將於12月30日於古坑綠色隧道參加雲林縣衛生局舉辦之「2017食來運轉-食安嘉年華」，會場將展售雲林第二監獄所各項特色產品，歡迎民眾於現場參觀選購。