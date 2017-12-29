多讀書讀好書　湯爺爺贈書傳遞閱讀善的種子

湯爺爺贈書工作團隊，28日上午在雲林縣北港鎮南陽國小禮堂，捐贈新書給雲林縣105所小學，活動由育英國小獨輪車隊精彩演出展開。

人稱「湯爺爺」的湯爾富，原名蔡爾富，民國17年生於台中大甲農家，因母親產後病弱，他還是嬰兒時就由苗栗縣通霄鎮湯家收養，長大後考進菸酒公賣局，期間曾在嘉義服務。他努力進修，33歲和朋友合夥成立公司，代理進口日本藥廠藥品販售，成功創立事業，退休後開始捐款、贈書回饋社會。自民國93年透過嘉義縣仁愛慈善基金會開始進行贈書活動，每年均在四個縣市辦理贈書與徵文比賽，用好書培養下一代。五年前湯爺爺因病過世，他的子女持續推動捐書。湯爺爺兒女表示，感謝父親帶大家做好事，捐書最重要是讓孩子培養品德、學習感恩。



▲湯爾富的子女湯偉修、湯文玲代表贈書給雲林縣105所小學，縣府祕書長黃玉霜代表接受。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

湯爺爺長子湯偉修28日上午在雲林縣北港鎮南陽國小禮堂，將一本「品德教育叢書」的大書交給秘書長黃玉霜，並感謝所有參與清點、捐書的志工、老師、校長，他也勉勵現場的朋友，捐書目的不僅提供閱讀，更要認知這個國家、社會有許多人在背後默默努力、行善，要學習凡事感恩。



▲湯爺爺贈書工作團隊湯偉修表示，捐書最重要是讓孩子培養品德、學習感恩。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

湯爺爺贈書工作團隊總召集人黃寶男說，今天到南陽國小捐贈約200多萬元新書給雲林縣105所小學，都是校長、老師、志工們精心挑選的得獎好書，湯爺爺贈書工作團隊輪流捐給嘉義、雲林、苗栗、屏東四縣學校，14年來可能已超過3000萬，造福無數學子。



▲湯爺爺贈書工作團隊，28日上午在雲林縣北港鎮南陽國小禮堂，捐贈新書給雲林。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）

育英國小許宏男校長表示，4年前在退休校長簡三郎等人的穿針引線之下讓湯爺爺贈書活動，舉辦品格教育繪畫徵文比賽，讓善的種子，在雲林縣持續擴及到今年105所國小都能獲得優質圖書。

雲林縣府秘書長黃玉霜期勉受贈學校師生徜徉在閱讀的氛圍中，提升品格教育，落實「存好心、做好事、說好話」的精神。雖然「湯爺爺」已離開我們，但其子女以父親的遺愛，持續選擇好書捐贈給各級學校，除了充實圖書館藏，更拓展閱讀教材的多元及多樣性。



▲雲林縣府秘書長黃玉霜期勉受贈學校師生徜徉在閱讀的氛圍中。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.28）