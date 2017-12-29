工業建築活教材屏東菸廠　擬變身博物館文創基地

屏東歸來菸葉廠位於屏東市民生路與歸仁路間，1936年因應日治時期菸葉專賣政策而興建，隔年開始作業，增加菸葉複薰、裝桶以及儲存等業務，佔地3.89公頃，於2002年關廠。見證日治時期至台灣七、八零年代台灣製菸工業的歷程，部份機器及空間格局保存完整，是工業建築的活教材。

屏東菸葉廠於2002年關廠，2010年首批登錄歷史建築的中山堂已經修復完成，並將於12月30日起對外開放，而菸廠全區於今(106)年通過文資審議後，將規劃為南國美學中心、跨族群博物館與文創基地，逐步實踐屏東這塊重要的文化亮點。



▲中山堂的建築以及廣場四棵椰子樹充滿南國美感。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.29）

菸葉廠擁有24棟廠房倉庫，均為鋼筋混凝土建築，其中鍋爐室、菸葉除骨加工區、菸葉複薰加工區、中山堂等四棟，於2010年被登錄為「歷史建築」，2017全區文資審議通過為歷史建築。文化處副處長曾龍陽接受記者採訪時指出，縣府已將菸葉廠規劃為文創園區的計畫提報前瞻計畫，預計3年以4.7億元打造整個園區的軟硬體，菸廠元素將會保留。而位於大門口以往做為辦公廳舍的中山堂已修繕完成，其建築主體為長方形建築，左右牆壁皆有開窗，窗戶為綠色木條毛玻璃窗，屋頂形式為日本傳統黑瓦斜屋頂，內部天花板形式為木製的西式桁架，內部空間正由文化處舉辦「2017屏東文化館雙年展」首展。



▲屏東菸廠全區通過文資審議後，將規劃為南國美學中心。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.29）



▲中山堂內部天花板形式為木製的西式桁架。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.29）

吳錦發處長表示，在菸葉廠關廠15年後，隨著中山堂的修復啟用，邁向了一個新的里程碑，中山堂的建築以及廣場四棵椰子樹充滿南國美感，未來將在此區域安排一系列展覽活動，並與在地的歸來社區與屏東大學密切合作，不只是提供了一個新的活動展演空間，與鄰近的屏東演藝廳只有5分鐘路程，也是提供了一個讓民眾可以放鬆舒壓、體驗慢活的好場所。



▲鍋爐室建築主體底部有連接一磚造煙道及水泥構造的高大煙囪。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.29）



▲煙囪底部包覆一層鐵片，並架有樓梯可以向上攀爬。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.29）