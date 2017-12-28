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中央社

義大利解散國會 明年3月大選後政局難料

中央社2017/12/29 02:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）今天宣布解散國會，準備在明年3月舉行大選，由於政壇勢力三足鼎立，這個歐元區第3大經濟體的政局可能邁向不確定局面。

法新社報導，明年大選料將於3月4日舉行，可能出現右派、中間偏左陣營和走民粹路線的五星運動（FiveStar）三分天下局面，下屆國會預料沒有任一勢力能掌控過半多數。

不過，義大利自1946年以來已經歷了64任政府，政局不穩定也不是新鮮事。

在2013年上屆大選後，現任總理簡提洛尼（PaoloGentiloni）已經是第3位總理。他今天造訪馬達雷拉，報告2018年預算案已於上周通過，相關工作已經完成。

根據總統府的聲明，馬達雷拉隨即「簽署命令，解散國會參眾兩院」。

路透社報導，民調顯示，反體制的五星運動在大選可望獲得28%選票，簡提洛尼所屬的中間偏左執政民主黨以23%居次。

不過，前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的義大利前進黨（Forza Italia）以及右翼政黨北方聯盟（Northern League ）和義大利兄弟黨（Brothersof Italy）所組成的保守派聯盟，料將贏得最多議席，3黨據估計將分別拿下16%、13%和5%選票。（譯者：中央社林治平）1061229

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