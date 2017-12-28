NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈擦乾不捨淚水　陳冠任與兒子的約定驚／女神郭雪芙「腫一圈」好明顯居家防護24小時錄影 每月只要100元！
運動

NOW球星／擦乾不捨的淚水　陳冠任與兒子的約定

文／吳政紘2017/12/29 03:41
▲陳冠任跟兒子機場道別。（圖／吳政紘攝）
▲陳冠任跟兒子機場道別。（圖／吳政紘攝）

前中職兄弟象隊、Lamigo桃猿隊奮戰10年生涯的「小飛機」陳冠任，今年12月毅然決然地辭掉新北市打擊教練與球員身分，他選擇前往澳職阿德雷德鯊魚隊二軍（阿德雷德港喜鵲隊）挑戰，不但是為自己再拚一次球員生涯，也是為充實自己的教練生涯做準備，不過「男兒有淚不輕彈」，即便是堅強如陳冠任這樣的球員，跟心愛的家人分離，還是流下不捨的淚水。

自2015年球季結束後，陳冠任跟猿隊的合約也走完，他還想延續棒球夢，因此2016年挑戰美國大西洋獨立聯盟馬里蘭藍蟹隊，不過因為一過去就剛好要比賽，讓他也花了一些時間適應。

不過陳冠任還是打出不錯的成績，身為首位從中職挑戰美獨聯的球員，陳冠任發現自己還有很多地方需要加強，也真的是讓他大開眼界，最後他回台也加入新北市擔任打擊教練跟球員。

而同樣是經過一年洗禮，陳冠任在業餘成棒再度復出，他邊學邊打，也邊打邊學，慢慢把自己的打擊哲學建立起來，而看到不少台灣球員去澳洲職棒發展，也讓他又燃起想要「出國深造」的想法。

「我去不是為了要證明什麼，也不會去想（中職），就是希望去試看看，全力以赴去學習新的東西。」他說。

在26日上午，陳冠任跟家人在機場，透過鯊魚隊代表，也是張泰山好友高瑞鴻協助下，跟寶貝兒子、女兒道別，小孩子年紀真的還小，不知道要跟父親離別就是3個月之久，陳冠任哽咽跟兒子說：「爸爸是去工作，馬上就會再看到了。」這句話聽起來令人心酸，卻是真實上演的故事。
▲陳冠任跟兒子機場道別。（圖／吳政紘攝）

擦乾眼淚，陳冠任跟心愛的家人道別，這次他心情不同，帶著家人的祝福，他心中滿是感謝。


▲陳冠任跟兒子機場道別。（圖／吳政紘攝）

還好，陳冠任在一抵達阿德雷德，馬上進行訓練，就受到老闆及教練團讚賞，力邀進入鯊魚隊馬上展開比賽，29日剛好就是他在澳職首戰，他將跟「森林王子」張泰山並肩作戰，出戰有林智勝、陳鴻文、邱品睿等台灣球員在的布里斯本俠盜隊，這次陳冠任不但要遵守跟兒子的約定，也要跟學長一起幫鯊魚隊「逆轉勝」，拚出一個未來。

關鍵字陳冠任澳職兒子中華職棒鯊魚隊
李晨薰好投封鎖千葉　率平鎮爭冠

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan