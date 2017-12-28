貴金屬盤後─美元疲軟 引發金屬漲勢 黃金收高5.8

美元下跌至約三個月低點，美元指數週四下跌 0.5% 至 92.58，創 9 月底以來低點。美元疲弱傾向支撑以美元計價的商品價格，對持有其他貨幣的投資人而言，該商品價格變得更具吸引力。

2 月黃金上漲 5.80 美元，或 0.5%，收於每盎司 1297.20 美元，創 10 月 16 日以來收盤高點。黃金期貨今年可望上漲逾 12%。

黃金期貨週四收高，連續第六個交易日上漲，並創約十週收盤高點。美元持續疲弱走勢，支撑了黃金上漲。

美國債券殖利率下降，亦使得美元走低，黃金價格上漲。週三，10 年期債券殖利率創逾三個月來，最大單日降幅。

美國今日公布兩項經濟數據，金屬市場少有反應。美國上週初次申請失業金人數為 24.5 萬人，接近歷史低點。美國 11 月商品赤字上升 2.3%。

銅價仍守於四年高點，反應預期中國需求強勁，達 2350 萬公噸，約佔全球需求半數。消息指出，主要生產國智利供給中斷，亦推升了銅價走高。

3 月銅上漲 2.45 美分，或 0.7%，收於每磅 3.3085 美元，連續第 16 天上漲。

銅被廣泛用於電力與營建業，投資人將其價格上漲視為全球經濟健康的指標。

除了中國需求外，美國稅改法案成功，投資人更加預期川普政府將能增加基礎建設支出，提升工業金屬胃口。

其他金屬方面，3 月白銀上漲 16.7 美分，或 1%，收於每盎司 16.923 美元。

3 月鈀金上漲 7.10 美元，或 0.7%，至每盎司 1063.45 美元。4 月白金上漲 3.50 美元，或 0.4%，至每盎司 931.50 美元。