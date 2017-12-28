足球傳奇維阿闖政壇 當選賴比瑞亞總統

國家選舉委員會（NEC）宣布，26日的總統決選已開出98.1%選票，維阿拿下61.5%選票，篤定勝出，波阿凱（Joseph Boakai）得票率為38.5%。由於波阿凱提出法律挑戰，第2輪決選延遲數周才登場。

英國廣播公司（BBC）與法新社報導，維阿（George Weah）將取代2006年上台的現任總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf），領導這個非洲歷史最悠久的共和國。

（中央社蒙羅維亞28日綜合外電報導）賴比瑞亞舉行總統大選決選兩天後，足壇傳奇巨星維阿今天宣告勝選，擊敗了現任副總統波阿凱，這個曾經歷兩次毀滅性內戰的非洲國家將出現1944年以來首次民主權力轉移。

選委會主席柯克亞（Jerome Korkoya）告訴記者，明天將會正式公告確定的開票結果。

不過，維阿迫不及待宣告勝選，他推文說：「賴比瑞亞同胞們，我深刻感受到全國的激動之情。我今天承擔起這項艱鉅任務，深感責任重大。變革即將登場。」

在選委會宣布開票結果前，這個機構外部署了大批武裝警員，而維阿的部分支持者已開始慶祝勝選。

維阿稍早推文說：「賴比瑞亞人民顯然已作出選擇，我們都對這項選舉過程的結果深具信心。」

在10月舉行的第一輪投票中，維阿以38.4%的得票率居首，但未一舉贏得過半票數，因此必須與以28.8%得票率居次的波阿凱在第2輪對決。

51歲的維阿在足壇成就煌輝，是唯一曾經獲得國際足球總會（FIFA）世界足球先生榮銜和贏得金球獎（Ballon D'Or）的非洲球員。

他在1990年代曾效力法國巴黎聖傑曼（ParisSaint-Germain）和義大利AC米蘭等歐洲勁旅，後來在職業生涯晚期也前往英格蘭為切爾西（Chelsea）和曼城（Manchester City）等英國超級聯賽知名球隊短暫踢過球。

路透社報導，維阿2005年曾首度競選總統，最終以40.6%對59.4%得票率敗給現任總統瑟利夫，他2011年競選副總統也失利，但他一再呼籲年輕而熱情洋溢的支持者保持冷靜，不要訴諸暴力。

法新社報導，維阿這次能夠勝選獲得許多重量級人物支持，包括前軍閥強生（Prince Johnson），而且顯然也獲即將卸任的瑟利夫暗中相挺。

瑟利夫的辦公室表示，已成立一個團隊，成員包括多位部長，以利「民選總統間順利轉移行政權」。瑟利夫的前任總統泰勒（Charles Taylor）在2003年因案潛逃出國，而泰勒之前的兩位總統都遭暗殺身亡。

賴比瑞亞過去70年局勢動盪，在1989至2003年兩度爆發內戰，據估計造成25萬人喪生，自1944年以來政權一直無法以民主方式轉移。

78歲的瑟利夫畢業於哈佛大學，在2005年與2011年兩次大選中連續獲勝，是非洲首位民選女性領導人，2011年獲諾貝爾和平獎。

瑟利夫帶領滿目瘡痍的賴比瑞亞從14年內戰中逐漸復甦，又於2014年率民眾努力對抗造成近5000人身亡的伊波拉疫情，但她的政府遭批評未能致力解決貧窮與貪腐問題。（譯者：中央社林治平）1061229