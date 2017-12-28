紐約匯市─美國債券殖利率下挫 美元指數下跌至數週低

美元週四下跌，擴大近來的疲弱走勢，美元兌英鎊，兌歐元與兌澳元，壓力尤其沉重。美國債券殖利率大幅下降，為美元帶來壓力。

今日交易仍清淡，許多投資人等待新年假日後，才會重返市場。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 92.640。今年以來，美元指數下跌 9.3%，可能創下自 2003 年以來，跌幅最大的一年。

歐元上漲至 1.1946 美元，紐約週三尾盤報 1.1896。2017 年，歐元上漲了 13.5%。

英鎊上漲至 1.3447 美元，週三尾盤報 1.3400。今年以來，英鎊上漲了 8.9%。