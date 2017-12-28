民主黨增一參議員 共和黨過半優勢瀕危

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國南部阿拉巴馬州舉行聯邦參議員補選數周後，民主黨候選人瓊斯今天正式獲宣告勝選，使得共和黨在國會參議院的小小過半優勢再遭削弱，只以51對49比民主黨多兩席。

有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，阿拉巴馬州州務卿梅瑞爾（John Merrill）今天確認了瓊斯（Doug Jones）在12月12日補選勝出的結果，駁斥落敗共和黨候選人摩爾（Roy Moore）陣營宣稱有舞弊情事的指控。

阿拉巴馬州原本是共和黨的票倉，瓊斯這次補選卻爆冷獲勝，成為1/4世紀來首位在這個州贏得聯邦參議員席次的民主黨人，使得總統川普所屬共和黨如今在參議院只剩51席，略勝民主黨的49席，也是最小的過半多數優勢。