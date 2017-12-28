人民幣創3個月新高 交易員：明年首季穩中有升

離岸價昨 (28) 日最多上升 300 點子，高報 6.5254，截至晚上近 8 時，報 6.5367，升 187 點子。《星島日報》引述渣打銀行中國宏觀策略師劉潔表示，人民幣走強，主要由於美元疲弱，以及本月人行跟隨美國升息，釋出支持人民幣維穩的訊號，但指近日市場交投稀落，人民幣匯價表現未必能反映實況，惟料未來人民幣將保持平穩。

另有交易員指出，美匯指數跌破 93 關口，部分刺激市場做多人民幣意願；目前仍有客盤主導，流動性較差，成交量少，預計人民幣短期延續寬幅波動。預料在美元續軟下，人民幣 2018 年首季將穩中有升，或於 6.5 至 6.57 元之間波動。

交易員指出，美匯指數跌破 93 關口，部分刺激市場做多人民幣意願。

環球同業銀行金融電訊協會 (SWIFT) 人民追蹤指標顯示，11 月份人民幣全球國際支付佔比升至 1.75%，較 10 月份上升 0.29 個百分點，全球排名回升一級，重上第 6 位，但較去年同期的第 5 位下降一級。而香港依然是全球最大的離岸人民幣中心，其人民幣交易量佔整體離岸人民幣交易量高達 74.05%。

港元拆款利率方面，財資市場公會資料顯示，1 至 3 個月拆款利率略為回軟，其中 1 個月拆款利率報 1.19%，微降約 2 點子，但 1、2 周拆款利率再上升，分別報 1.45% 及 1.41%。