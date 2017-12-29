台股盤前─外資提前歸隊 台股封關日可望收小紅

今晨收盤的美國股市數據方面，道瓊指數指數收盤創新高。收盤道瓊工業平均指數收高 63.21 點或 0.26% 至 24837.51。Nasdaq 指數收高 10.82 點或 0.16% 至 6950.16。S&P 500 指數收高 4.92 點或 0.18% 至 2687.54。

今 (29) 日為台北股市 2017 年封關日，在外資已提前歸隊並呈現連兩續日的買超之後，且包括大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 已轉強後，證券分析師黃漢成指出，台股在 2017 年的最後一個交易日，集中市場加權股價指數可望以小紅作收，為 2017 年台北股市最後交易指數收紅。

費城半導體指數收高 2.86 點或 0.23% 至 1266.22。而下周一美股也將因新年假期休市。

台北股市昨日集中市場加權股價指數以 10567.64 點作收，較前一日上漲 80.97 點或 0.77%，市場成交值為 1047.04 億元，證券分析師黃漢成指出，在外資已連續在台股買超兩個交易日買超逾 90 億元的有利資金流動因素激勵之下，台北股市的蘋果概念股可望持續反彈。

在台北股市最具指標性的光學元件股大立光，昨日上演反彈秀，終場上漲 235 元或 6.18%，以 4040 元作收，成交量放大到 988 張，三大法人中外資買超 79 張，投信賣超 15 張，自營商買超 38 張，三大法人買超 102 張，今天也深具刺激台股資金抱股跨年的信心。

此外，包括鴻海、台積電昨日的股價均以上漲作收。

在台股目前的市場焦點在包括 PI 及銅箔等印刷電路板上游原物料價格的上漲，此外，黃漢成也指出，在電動車概念股、汽車零組件股等，都是今天觀察等重點類股。