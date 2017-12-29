美股續創高 台股可望首創萬點封關紀錄

（中央社記者吳家豪台北29日電）台股今天將封關，有望受惠於美股道瓊工業指數28日再創收盤新高，若台股今天以萬點以上封關，可望首度創下歷年來以萬點封關的紀錄。

道瓊工業指數28日終場上漲63.21點，或0.26%，收在24837.51點；標準普爾500指數上漲4.92點，或0.18%，收在2687.54點；那斯達克指數上漲10.82點，或0.16%，收在6950.16點。

台股昨天在蘋概股指標大立光、台積電及鴻海衝鋒下，指數盤中反彈逾百點，終場漲80.97點，收在10567.64點，站回半年線。外資及陸資買超65.02億元，投信買超4.35億元，自營商買超6.01億元；三大法人合計買超75.38億元。