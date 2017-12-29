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中央社

美股續創高 台股可望首創萬點封關紀錄

中央社2017/12/29 08:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北29日電）台股今天將封關，有望受惠於美股道瓊工業指數28日再創收盤新高，若台股今天以萬點以上封關，可望首度創下歷年來以萬點封關的紀錄。

道瓊工業指數28日終場上漲63.21點，或0.26%，收在24837.51點；標準普爾500指數上漲4.92點，或0.18%，收在2687.54點；那斯達克指數上漲10.82點，或0.16%，收在6950.16點。

台股昨天在蘋概股指標大立光、台積電及鴻海衝鋒下，指數盤中反彈逾百點，終場漲80.97點，收在10567.64點，站回半年線。外資及陸資買超65.02億元，投信買超4.35億元，自營商買超6.01億元；三大法人合計買超75.38億元。

由於美元續弱，外資提前匯入，28日新台幣匯價帶量勁揚，突破箱型整理格局，終場以29.840元兌1美元作收，勁揚1角，創逾4年新高價位，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.45億美元。

根據投信統計，在傳統年節慶典加持買氣下，歷年全球股市在1月的表現，前10大強勢股市中，亞股就包辦其中8名，平均漲幅在2.4%至8.58%之間。

法人表示，台股集團股色彩濃郁的塑化、玻陶、鋼鐵，及被動元件等特定業績電子股轉強輪動，盤面交投人氣尚可維持；操作策略上，可短打鎖定年底作帳預期濃郁的集團股、原物料股及特定轉機題材股。1061229

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