法國波爾多酒 農藥抽檢都在容許量內

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國波爾多佳釀名聞世界，台灣也多有進口。今年有消費者組織抽測其中40款酒，發現只有3款沒有農藥殘留，但有檢出的都在最大容許殘留量之內，且比4年前檢測的結果進步。
法國消費者聯盟（UFC）雜誌「精挑細選」（QueChoisir）調查，今年檢測波爾多（Bordeaux）地區產的酒後，發現普遍仍有農藥殘留。
接受抽測的包括38款波爾多列級名莊的2014年年份酒，以及兩款分別產自2014年和2015年的未列級的酒。
法國新聞電台（Franceinfo）引用分析數據報導，多數酒都有農藥殘留，只有3款未檢出，分別出自杜佛維恩酒莊（Chateau Durfort-Vivens）、彭特卡內酒莊（Chateau Pontet-Canet）、克雷米隆酒莊（ChateauClerc Milon）。
還有幾款的殘留量少到無法量化，如龍船堡（Chateau Beychevelle）、帕瑪酒莊副牌（Alter Egode Palmer）、馬勒斯考酒莊（Chateau MalescotSt-Exupery）的酒。
2013年，一項調查檢測了92款法國各地的酒，發現普遍有農藥殘留，當時從產自西南部的酒中檢測到33種不同的分子，其中兩種甚至在法國禁用。
當時，在酒中檢測到的平均農藥殘留量，對人體的風險已經很小，今年檢測到的平均殘留量更降到當時的30%左右。
費加洛報（Le Figaro）補充，這些檢測到的分子不致癌，不是突變原，不具生殖毒性；另外，這些分子也不屬於內分泌干擾素，除了依普同（Iprodione）成分，在利辛修院酒莊（Chateau Prieure-Lichine）、忘憂堡副牌（L’Heritage de Chasse-Spleen）及穆頓卡地（Mouton Cadet）3款中含有很微量。
報導提到，在所有受檢測的酒中，農藥殘留量全都符合最大容許殘留限制。1061229