法國波爾多酒 農藥抽檢都在容許量內

（中央社記者曾依璇巴黎28日專電）法國波爾多佳釀名聞世界，台灣也多有進口。今年有消費者組織抽測其中40款酒，發現只有3款沒有農藥殘留，但有檢出的都在最大容許殘留量之內，且比4年前檢測的結果進步。

法國消費者聯盟（UFC）雜誌「精挑細選」（QueChoisir）調查，今年檢測波爾多（Bordeaux）地區產的酒後，發現普遍仍有農藥殘留。

接受抽測的包括38款波爾多列級名莊的2014年年份酒，以及兩款分別產自2014年和2015年的未列級的酒。

法國新聞電台（Franceinfo）引用分析數據報導，多數酒都有農藥殘留，只有3款未檢出，分別出自杜佛維恩酒莊（Chateau Durfort-Vivens）、彭特卡內酒莊（Chateau Pontet-Canet）、克雷米隆酒莊（ChateauClerc Milon）。