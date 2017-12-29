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MLB／馬林魚大拍賣還沒結束　下一個是耶里奇

體育中心／綜合報導2017/12/29 08:38
▲Christian Yelich。（圖／美聯社／達志影像）
▲Christian Yelich。（圖／美聯社／達志影像）

馬林魚新老闆Derek Jeter以及他的團隊，對於球員的「大清倉」活動還沒結束，根據MLB官網寫手Jon Morosi報導，球團正積極地想要交易Christian Yelich(耶里奇)和J.T. Realmuto。

Morosi在文中指出，馬林魚宣稱想要留下他們兩人，但只是表面上的，只要有合適的價錢，任何人都可以被交易。而目前看起來Yelich是最有可能的人選。

擔任球隊外野手的Yelich，上賽季繳出.282/.369/.439的打擊三圍，另外還轟出18發全壘打、打回81分打點，另外還選到了80次保送，是球隊中心打線的重要一員。

至於Realmuto同樣也是球隊的主力之一，上賽季他出賽141場，打擊三圍.278/.332/.451，敲出17發全壘打和65分打點，算是打擊能力相當不錯的一名捕手。

此前曾有媒體報導，Jeter因為用超過市價的價碼買下球隊，因此上任後就立刻著手進行削減開銷的舉動。而去年的全壘打王Giancarlo Stanton就成為了首位犧牲者，他在賽季結束後被交易到洋基。

Yelich和Realmuto在現階段對球隊來說都是重要的主力選手，若馬林魚真的將兩人交易掉，球隊也幾乎就正式宣告重建。

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