MLB／馬林魚大拍賣還沒結束　下一個是耶里奇

馬林魚新老闆Derek Jeter以及他的團隊，對於球員的「大清倉」活動還沒結束，根據MLB官網寫手Jon Morosi報導，球團正積極地想要交易Christian Yelich(耶里奇)和J.T. Realmuto。

Morosi在文中指出，馬林魚宣稱想要留下他們兩人，但只是表面上的，只要有合適的價錢，任何人都可以被交易。而目前看起來Yelich是最有可能的人選。

擔任球隊外野手的Yelich，上賽季繳出.282/.369/.439的打擊三圍，另外還轟出18發全壘打、打回81分打點，另外還選到了80次保送，是球隊中心打線的重要一員。