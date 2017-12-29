長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

（中央社記者韋樞台北29日電）長虹建設與中華郵政完成「長虹新世紀企業總部」大樓買賣簽約，預計明年1月入帳。長虹估計稅後盈餘約新台幣19.26億元，明年一開張便貢獻EPS 6.63元，全年再賺一個股本無虞。
長虹建設今年10月30日與中華郵政完成議價，震撼市場，再度證明壽險和金融機構手邊游資超多，但苦尋不著適合投資標地，而這筆交易不但使得中華郵政可以順利去化部分資金，同時活絡商用不動產市場。
長虹建設28日與中華郵政完成「長虹新世紀企業總部」全棟大樓買賣契約，這筆交易為64.2億元，長虹估計可貢獻稅後淨利約19億2600萬元，相當每股盈餘（EPS）達6.63元，預計明年1月陸續撥款，等於農曆年前就有大紅包入帳，全年再賺一個股本不是問題。
長虹建設今天舉行法說，根據法說會資料，長虹手上「交屋中」的建案包括「長虹天璽」、「明日博」、「長虹天薈」等三大建案，明年仍以辦理交屋和銷售餘屋為主，估計還有86億3865萬元未認列營收，估可陸續貢獻今年第4季和明年營收。
長虹與中華郵政完成簽約後，也順勢改變今年商用不動產市場的交易額。根據外商商仲高力國際原本統計，今年商用不動產整體交易量跌破500億元大關，只有470億元，創歷史新低，不及2008年金融海嘯時期706億元的7成，亦比去年的703億元衰退3成，且第1、4兩季的交易量還不及百億元。
但加計這筆交易後，不但擠進今年前十大商用不動產交易的第一名，同時也拉抬全年交易量至534.2億元，但仍年減24.01%。交易量第二大為英屬維京群島史賓特公司以55.8億元向和禧建設買下和璞飯店(台北戀館)；第三大交易量是耐斯廣場公司以48.3億元向富邦人壽買下嘉義耐斯廣場。1061229