長虹賣大樓予中華郵政 逾19億獲利入袋

（中央社記者韋樞台北29日電）長虹建設與中華郵政完成「長虹新世紀企業總部」大樓買賣簽約，預計明年1月入帳。長虹估計稅後盈餘約新台幣19.26億元，明年一開張便貢獻EPS 6.63元，全年再賺一個股本無虞。

長虹建設今年10月30日與中華郵政完成議價，震撼市場，再度證明壽險和金融機構手邊游資超多，但苦尋不著適合投資標地，而這筆交易不但使得中華郵政可以順利去化部分資金，同時活絡商用不動產市場。

長虹建設28日與中華郵政完成「長虹新世紀企業總部」全棟大樓買賣契約，這筆交易為64.2億元，長虹估計可貢獻稅後淨利約19億2600萬元，相當每股盈餘（EPS）達6.63元，預計明年1月陸續撥款，等於農曆年前就有大紅包入帳，全年再賺一個股本不是問題。