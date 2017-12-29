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外幣ATM平均每筆領逾萬元 中信銀全台鋪設

中央社2017/12/29 08:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北29日電）外幣提款機（ATM）的市場需求有多大？根據中信金控旗下中國信託商銀統計，自11月在台北市5家分行推出外幣ATM後，平均每筆提領金額超過新台幣1萬元。

中信銀指出，即日起在全台灣150家分行都將推出外幣ATM，全面提供美元提領服務，成為全台外幣提款服務據點最多、遍布最廣的銀行。

中信銀表示，自11月起在台北市5家分行推出外幣ATM以來，美元、日圓與人民幣的現鈔提領比率各占50%、37%、與13%，顯示美元現鈔需求大於其他幣別，平均提領金額分別為500美元（約折合新台幣1.5萬元）、日圓8萬元（約折合新台幣2.1萬元）與人民幣2500元（約折合新台幣1.15萬元）。

中信銀透過大數據分析，顯示自今年11月在西門町7-ELEVEn漢中門市推出的「台外幣兌換機」，近8成客戶選擇以外幣現鈔換成新台幣現鈔，其中逾5成的使用比率以台灣民眾占多數，其餘國籍分別為日本、韓國、中國大陸、菲律賓、馬來西亞與加拿大，兌換幣別超過5成為美元，其次為日圓、人民幣，顯示消費者對外幣的需求不弱。

中信銀表示，即日起在全台灣150家分行都將推出外幣ATM，全面提供美元提領服務，同時在今年底前於北、中、南、東部地區11家分行提供美元、日圓與人民幣3種幣別提領服務。1061229

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