跨年燈光秀 中桃彰等縣市不施放煙火

「飛躍桃園直達美好」跨年晚會在桃園藝文廣場登場，晚會由黃子佼與LULU擔任主持人，並邀請電音女神謝金燕開場、更有韓國女神Jessica首次來台跨年演出，原安排世大運表現傑出運動員啟動跨年煙火，但因空污問題嚴重，桃園市政府已決定要取消施放。

台中市今年跨年晚會不施放煙火，從國外引進雪花機，在倒數時刻營造雪花場景與花卉投影，以及擴增實境搭配香氛施放，取代傳統煙火。跨年晚會仍維持雙主場，分別在國立台灣體育運動大學田徑場及麗寶樂園第二停車場。

（中央社台北29日電）迎接2018，台中市、桃園市及彰化等多個縣市不施放煙火；高雄義大世界今年跨年煙火採用環保材質，降低空污。離島金門施放低碳煙火，澎湖則有璀璨煙火。

彰化縣近兩年跨年晚會都沒有施放煙火。今年跨年晚會將在秀水鄉登場，民眾只要捐出今年11月及12月的發票2張，就可以兌換1張摸彩券，獎品有汽車、機車等，總價超過百萬。

南投縣跨年晚會在南投縣立體育場舉行，維持不放煙火，跨年倒數後，改以燈光秀與舞台特效，搭配滾大球傳遞祝福儀式。至於清境及日月潭今年辦理跨年活動，搭配5分鐘及8分鐘煙火。

嘉義市跨年晚會在建國二村舉行，未安排放煙火；雲林縣政府今年則與劍湖山世界合辦煙火跨年晚會。

台南跨年晚會在高鐵台南站前，配合晚會活動，高鐵台南站載客區從武當路調整到歸仁大道，時間是12月31日12時至107年1月1日1時，也是多年都沒施放煙火。

高雄義大世界今年跨年煙火採用環保材質，降低空污，並首創「雙煙火秀」，12月31日晚上11時16分先進行36分鐘的「奇幻迎賓煙火秀」，凌晨12時再施放999秒的跨年煙火秀。

在高雄夢時代廣場舉行的「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」跨年晚會則由電音女神謝金燕壓軸登場，卡司陣容堅強，但現場不施放煙火。

金門「金福一路發-2018金門跨年晚會」31日晚間8時起在縣立體育館後方廣場登場，由搞笑天王沈玉琳和小甜甜搭檔主持，煙火改為低碳煙火。

澎湖今年的跨年晚會以「世界最美麗海灣．璀璨菊島FUN光芒」為主軸，縣府廣場前除有精彩歌舞與璀璨的煙火外，還有「我愛澎湖」互動遊戲送獎活動，讓跨年喜氣洋洋。

澎湖跨年晚會將由於1日晚間9時30分一直進行至1日凌晨，迎接2018海灣旅遊年。1061229