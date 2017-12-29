巴西防長：不考慮分售Embraer給波音

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西國防部長鍾曼表示，巴西政府不反對巴西航空工業公司（Embraer）與任何其他國際飛機製造商之間達成商業合作關係，但維持公司的控股權是維護巴西國家主權的問題。
此外，巴西航空工業公司在商用飛機和軍用飛機的生產之間劃分，以允許出售其中不包括國防項目部分的假設，也不在政府考慮範圍內。
鍾曼（Raul Jungmann ）今天指出，巴西航空工業公司開發了許多關乎國家戰略利益的項目，如巴西航空控制系統，綜合邊界監測系統（Sisfron）的架構，以及將用於巴西核潛艇項目的多用途反應爐。
鍾曼表示，巴西航空工業公司是技術、創新和知識集群的核心，世界上沒有哪個國家會放棄對如此公司的控制。
自1994年巴西航空工業公司民營化以來，巴西政府仍持有一定數量的股份，有權否決若干決定，例如出售或合併航空工業公司的建議，軍事項目的中斷，以及未經政府同意的技術出口。
鍾曼表示，政府已要求巴西航空工業公司董事會提供與美國波音公司代表之間的談話內容，因為根據公司的章程規定，任何涉及巴西政府權利的協商都必須事先告知國防部。
12月21日，巴西航空工業公司與美國波音公司曾透過美國證券交易委員會發表1份共同聲明指出，兩家公司正在協商「具潛力的組合」，但其基礎尚未確定，且未來演變也無任何保證。
22日，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）已擺明立場，反對將巴西航空工業公司出售給波音公司的可能性，稱巴西歡迎所有合作夥伴，旦絕不考慮轉移控股權。1061229