巴西防長：不考慮分售Embraer給波音

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西國防部長鍾曼表示，巴西政府不反對巴西航空工業公司（Embraer）與任何其他國際飛機製造商之間達成商業合作關係，但維持公司的控股權是維護巴西國家主權的問題。

此外，巴西航空工業公司在商用飛機和軍用飛機的生產之間劃分，以允許出售其中不包括國防項目部分的假設，也不在政府考慮範圍內。

鍾曼（Raul Jungmann ）今天指出，巴西航空工業公司開發了許多關乎國家戰略利益的項目，如巴西航空控制系統，綜合邊界監測系統（Sisfron）的架構，以及將用於巴西核潛艇項目的多用途反應爐。