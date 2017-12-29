iPhone降速爭議 蘋果公開電池技術文件

根據蘋果的定義，「電池續航力」是裝置需要再度充電前可運作的時數，「電池使用壽命」則是電池在需要更換前可持續使用的總時數。裝置的使用方式，是影響電池續航力與使用壽命的因素之一，但不論如何使用，總有一些方法可以幫助維持效能。

蘋果官網今天公布的電池技術說明文件指出，電池是一項複雜的技術，電池效能以及相關的iPhone效能牽涉許多變數，由於所有可充電式電池都是消耗品，使用壽命有限，容量和效能最終會下降，而需要維修或回收；發生這種情況時，iPhone效能可能會產生變化。

（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果今天為此道歉並公開電池技術說明文件，意味著蘋果相當有誠意的面對消費者並解決問題。

蘋果表示，電池的使用壽命與它的「化學年齡」有關，而不僅僅是隨時間變化而已。這包括不同的因素，例如充電循環次數和保養方式，可透過一些使用訣竅讓電池效能極大化，並幫助延長電池使用壽命。

例如，當需要長時間存放時，請讓iPhone存有一半的充電量；另外也應避免在炎熱的環境中為iPhone充電或留置在這種環境下，包括長時間直接曝晒在陽光之下。

蘋果電池技術文件也提到，隨著鋰離子電池的化學年齡增加，蓄電能力會逐漸減弱，這可能會縮短裝置需要再度充電前的運作時數。此外，電池的快速供電能力可能會減弱。

為了讓手機正常運作，電子組件必須能從電池取得瞬時功率，影響瞬時功率供應的因素之一就是電池的阻抗。具有高阻抗的電池無法快速提供系統所需的電力，如果電池的化學年齡較高，電池的阻抗可能會增加；電池的阻抗在低電量狀態和低溫環境下會暫時升高，加上較高的化學年齡，阻抗的增加將更明顯。

蘋果表示，從具有較高阻抗的電池抽取電力時，電池的電壓下降的幅度會較大。電源管理系統會判斷電池供電的能力，並管理負載以維持運作，當電源管理系統全力工作也無法支援裝置運作時，系統將會執行關機以保護這些電子組件；雖然從裝置的角度來看，進行關機是有意為之，但使用者可能會感到意外。

2017年1月發布的iOS 10.2.1包含防止舊款iPhone意外關機的更新，這包括適用於iPhone 6、iPhone 6Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus和iPhone SE的功能，僅在需要情況下，此功能會動態管理瞬時效能尖峰值，以防止裝置意外關機。

此功能也透過iOS 11.2延伸至iPhone 7和iPhone 7Plus，而蘋果也將在未來持續不斷地改進電源管理功能；此功能的唯一目的是防止意外關機，以便iPhone可以繼續使用。

蘋果強調，對於電池電量低和溫度較低的情況，電源管理的變化是暫時的，如果裝置電池的化學年齡增加到一定程度，則電源管理的變化可能會持續較久的時間，這是因為所有可充電式電池都是消耗品，使用壽命有限，最終都需要維修或回收。

蘋果今天也宣布，針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固的電池替換費用從79美元（約新台幣2356元）降價到29美元（約新台幣865元），降幅達50美元，從2018年1月底開始至12月在全球適用。1061229