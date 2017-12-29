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蘋果發表「道歉函」將調降更換電池價格、iOS更新

鉅亨網2017/12/29 09:08
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先前有網友發現如蘋果 Apple (AAPL-US) 手機的電池老舊，手機的系統會「調慢」速度。在紙包不住火的情況下，蘋果於 12 月 20 日承認因「有利整體使用者經驗」才會如此行事，避免手機無故的關機。

據了解，美國已有民眾向法院提出控告，而為了維護品牌及安撫名字，蘋果官網上也發表了「解釋函」

內容重點提道會於 2018 年一整年期間，將更換電池的原價從 79 美元 (約 2400 台幣) 降至 29 美元 (約 900 台幣)。同時，也會在 iOS 軟體更新顯示電池壽命的看板，以利使用者閱覽。

然而，《Cnet》分析指出蘋果在「解釋函」裡，還是未對調慢手機的事宜提出任何道歉字眼，而只是做綜合性的道歉。

如果消費者懷疑手機速度有變慢的情況，蘋果也提出了一些偵測方法：

 

- 較長的程式開啟時辰
- 滑動熒幕時幀頻率降低
- 背光變暗 (可在「控制中心」裡調整)
- 揚聲器音量降低了 3dB (分貝)
- 在某些應用程式中幀頻率降低
- 在最極端的情況下，界面中的照相機閃光燈被禁用
- 在後台更新的應用程式可能需要在啟動時重新加載 (reload)

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關鍵字解釋電池蘋果降價apple手機headline
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