蘋果發表「道歉函」將調降更換電池價格、iOS更新

先前有網友發現如蘋果 Apple (AAPL-US) 手機的電池老舊，手機的系統會「調慢」速度。在紙包不住火的情況下，蘋果於 12 月 20 日承認因「有利整體使用者經驗」才會如此行事，避免手機無故的關機。

據了解，美國已有民眾向法院提出控告，而為了維護品牌及安撫名字，蘋果官網上也發表了「解釋函」。

內容重點提道會於 2018 年一整年期間，將更換電池的原價從 79 美元 (約 2400 台幣) 降至 29 美元 (約 900 台幣)。同時，也會在 iOS 軟體更新顯示電池壽命的看板，以利使用者閱覽。