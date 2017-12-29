iPhone X銷售旺 勁永Q4營收可望倍增

值得注意的是，勁永11月受惠蘋果新機iPhone X熱賣，營收竄升至4.77億元，月增達1.19倍，並為今年來首度單月業績較去年同期正成長，年增28.43%。

蘋果(Apple)iPhone 7/7 plus與iPhone6S/6S plus銷售成績一代不如一代，勁永近年營運面臨下滑壓力，去年營收滑落至新台幣38.13億元，年減54.39%；今年前11月營收22.18億元，較去年同期再減少36.93%。

（中央社記者張建中新竹2017年12月29日電）蘋果砍單消息頻傳，不過，根據經營蘋果產品專賣店的勁永(6145)觀察，12月iPhone X銷售暢旺，後續銷售續航力依然看好。法人預期，勁永第4季營收可望較第3季倍增。

近期市場頻傳蘋果大砍供應鏈訂單，衝擊包括大立光(3008)、鴻海(2317)與台積電(2330)等蘋果供應商股價紛紛走跌，勁永股價也回檔修正，跌破每股淨值13.54元。

勁永指出，近年蘋果新iPhone上市第2個月銷售多會較第1個月下滑，不過，今年12月iPhone X銷售依然暢旺，銷售成績不會比11月差，後續銷售續航力持續看好。

法人預期，勁永第4季營收可望突破10億元大關，將逾11億元，將較第3季倍增，蘋果新機效應顯著。