台股封關日早盤股匯雙升　三大指標強勢紅通通

台股 2017 年今（ 29 ）日封關，開盤漲 23.31 點，加權股價指數以 10590.95 點開出，不久後漲近 90 點，一度站上季線。早盤三大指標股台積電、鴻海、大立光向上走升，電子股漲約 1%，而傳產包括塑膠、紡織、造紙類股也亮眼。至於新台幣開盤貶 1 分，但隨後大升 1.5 角，來到 29.655 元兌 1 美元。

美股四大指數全面收紅，其中道瓊工業指數再創歷史新高，終場上漲 63.21 點或 0.26% ，收在 24837.51 點；那斯達克指數漲 10.82 點，成為 6950.16 點；標準普爾 500 指數收高 4.92 點或 0.18% ，報 2687.54 點；費城半導體指數上漲 2.86 點，漲幅 0.23% 至 1266.22 點。