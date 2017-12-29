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財經

台股封關日早盤股匯雙升　三大指標強勢紅通通

記者許家禎／台北報導2017/12/29 09:54
▲台股 2017 年封關日，開盤漲 23.31 點，加權股價指數以 10590.95 點開出，不久後漲近 90 點，一度站上季線。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股 2017 年封關日，開盤漲 23.31 點，加權股價指數以 10590.95 點開出，不久後漲近 90 點，一度站上季線。（圖／NOWnews 資料照片）

台股 2017 年今（ 29 ）日封關，開盤漲 23.31 點，加權股價指數以 10590.95 點開出，不久後漲近 90 點，一度站上季線。早盤三大指標股台積電、鴻海、大立光向上走升，電子股漲約 1%，而傳產包括塑膠、紡織、造紙類股也亮眼。至於新台幣開盤貶 1 分，但隨後大升 1.5 角，來到 29.655 元兌 1 美元。

美股四大指數全面收紅，其中道瓊工業指數再創歷史新高，終場上漲 63.21 點或 0.26% ，收在 24837.51 點；那斯達克指數漲 10.82 點，成為 6950.16 點；標準普爾 500 指數收高 4.92 點或 0.18% ，報 2687.54 點；費城半導體指數上漲 2.86 點，漲幅 0.23% 至 1266.22 點。

至於台北股市昨（ 28 ）日終場以上漲 80.97 點作收，漲幅 0.77% ，指數收在 10567.64 點，成交金額新台幣 1044.21 億元。台股今（ 29 ）日開盤漲 23.31 點，加權股價指數以 10590.95 點開出，不久後漲近 90 點，站上季線。各類股部分，早盤電子漲 1%、金融漲 0.4%。其他，半導體漲 1.4%，而傳產的塑膠、紡織、造紙也漲超過 1%。

個股部分，指標股三大天王強勢，台積電早盤漲 1.55%，來到 229 元。鴻海漲 0.8%，來到 95.1 元。大立光漲 1% 以上，來到 4080 元。聯發科漲近 2%，來到 291 元左右。早盤量大的個股還有旺宏漲 7% 以上，國喬、台苯、華邦電、永豐餘、第一銅、國產、台化等都漲 3% 上下。

 

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美股再創新高　台股封關拚6線齊紅

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