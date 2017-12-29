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聯廣明年1/2起競拍 每股底價47.3元

中央社2017/12/29 09:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北29日電）廣告集團聯廣傳播配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股6500張；其中，4680張採競價拍賣，競拍將從2018年1月2日起至4日止，競拍底價每股新台幣47.3元。

聯廣今天發布新聞稿指出，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過672張，預計1月8日開標，1月下旬正式掛牌上市。

聯廣成立於民國59年，目前集團共分為4大事業體系，即廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈上下游，主要提供客戶整合性行銷傳播服務。

聯廣2016年營收23.63億元，歸屬於母公司稅後淨利0.99億元，每股盈餘（EPS）3.3元，每股配發現金股利2.897元，股利配發比率超過8成；2017年前3季營收17.54億元，歸屬於母公司稅後淨利0.68億元，EPS為2.27元。

聯廣表示，未來將持續整合廣告製作、媒體企劃、行銷公關與會展服務，鎖定廣告、大數據、媒體、製片公司等標的，持續尋找與推動文創產業內併購與整合優質公司的機會，預期將為聯廣未來營運帶來新的成長動能。1061229

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