聯廣明年1/2起競拍 每股底價47.3元

（中央社記者吳家豪台北29日電）廣告集團聯廣傳播配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股6500張；其中，4680張採競價拍賣，競拍將從2018年1月2日起至4日止，競拍底價每股新台幣47.3元。

聯廣今天發布新聞稿指出，新股競價拍賣每標單最低為1張，投標數量以1張的整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過672張，預計1月8日開標，1月下旬正式掛牌上市。

聯廣成立於民國59年，目前集團共分為4大事業體系，即廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈上下游，主要提供客戶整合性行銷傳播服務。