美逮陸油輸北韓喊失望 疑川習兄弟情盡

南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）本週引述政府消息人士報導，美國間諜衛星拍到中國和北韓船隻在海上非法接頭，輸送石油到北韓，自10月以來約有30次。

法新社報導，川普在推特上寫說：「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將永遠無法以友好方式解決北韓問題。」

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）先前常讚揚中國大陸致力施壓北韓的美國總統川普，今天抨擊北京當局未能中斷對北韓供油，直呼「非常失望」，專家懷疑此言代表川普和中國國家主席習近平「兄弟情」終究告終。

目前尚不清楚川普推文是指這則報導或美方情報，或是在指控北韓主要盟友中國直接違反針對平壤當局的制裁措施。

聯合國安全理事會上週在中國支持下對北韓祭出新制裁，將限制對平壤當局飛彈和核子計畫至關重要的石油供應。

路透社報導，保守派智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）國防研究主任卡扎尼斯（Harry Kazianis）表示，儘管川普投注心力發展與習近平的私交，中國「絕不會落實制裁讓川普總統滿意」。

他說：「川普總統最新推文似乎顯示他和習主席的『兄弟情』終究告終。」

卡扎尼斯表示：「該來的總是會來。中國實際上怕北韓勝過怕美國。」理由是中方擔心制裁全面落實的話，恐造成北韓動盪甚至垮台。

身為美國聯邦參議院外交委員會一員的民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）推文表示，北韓威脅在川普上任後有增無減，他必須設法讓中國切斷原油供應。

他說：「解決方法是連貫的戰略，不是吹噓放話。」

中國稍早表示，並無中國船隻違反聯合國制裁禁令售油到北韓情事。（譯者：中央社盧映孜）1061229