廣編／頂加淪為票房毒藥

若進一步分析不考慮購買的原因，高達53.5%認為「增建物依法被拆的風險越來越大」，其次有35.5%「擔心建物結構會有危險」。中信房屋副總經理劉天仁指出，值得注意的是，在不考慮購買的原因中，有一成認為「重建時增建物沒有效益」，這代表民眾購買有頂加的老公寓時，會將都更或與建商合建的未來性，納入考量。

由於近來違建頻頻發生火災造成重大死傷，新北市長朱立倫與台北市長柯文哲，相繼宣示拆除違建的決心，過去被視為可為房屋賣相及房價加分的頂樓加蓋物件，根據中信房屋委託創市際市場研究顧問公司專業化調查結果，僅有14.8%受訪者會考慮購買有頂樓增建物的房子，85.2%不會考慮購買。顯見頂加已淪為民眾心目中的票房毒藥。

劉天仁說，增建物因增加使用面積效益，過去都是為賣相及房價加分的因素，例如露台、頂樓加蓋、一樓前後院加蓋等，早期的計價方式是用正常坪價的1/3來計算，一樓的地下室則以正常坪價的1/2計算；之後演變為用造價，也就是建造時的成本價來計算，以台北為例，大概是一坪6萬元；隨著屋齡越來越高，折舊因素也被重視，增建物的計價方式變成「造價減去折舊」。而近來違建發生火災造成重大死傷的多起事件，則讓增建物的價值每況愈下，值得屋主深思。

因為調查也顯示，只有28.6%的人，抱持著「賭一把」的心態，認為老舊增建暫時拆不到，也就是說，真正願意計價購買的人，不到3成。其餘考慮購買的民眾，多半是抱持著貪便宜的心態，有接近5成的民眾（48.1%）表示，如果增建物不計價，會考慮購買有頂樓增建的房子；而23%的民眾在有條件的情況下，「只要增建物折算造價便宜」，還是會買。

劉天仁說，現成的閒置學校、里民活動中心等，都非常適合用簡易的方式，改造成短期社會住宅，比如只要在整排教室後方統一增設給排水設施及浴室、廚房等需要用到水的空間，就具有基本的居住功能，將來如果要再改回教室，只要將這一整排的設備及空間拆除即可，工程面來看其實並沒有太大困難，建議政府可往這個方向思考，既可協助弱勢族群有個安全的住處，又可降低死傷機率，並且逐漸導正房市交易秩序，以及讓閒置空間有重生的機會，可說是一舉多得的做法。