廣編／卡內基30周年感恩茶會

在會場中，看到了巨幅的看板，上面是歷屆畢業學員的團體照，見證了卡內基30年的歷史，格外吸引人，而以 30而「勵」當主題，是因為過去30年卡內基用價值觀，帶給許多個人和企業正面的能量，才能在台灣立足30年，展望未來，卡內基期許能發揮更多影響力，激勵更多人。

卡內基訓練30周年感恩茶會，從11/18到12/16，全台巡迴了四場，上周末在台中畫下完美的句點。這次盛大的卡內基學員「回娘家」活動，總計超過2000多人參與，華文卡內基創辦人黑幼龍和他的夫人全程出席，上台分享了卡內基過往的經歷和學員動人的故事，這次活動雖以感恩為主，在他講演後，黑先生很慎重地介紹接班人，也就是現任華文卡內基訓練的執行長黑立言出場，充分展現了傳承的意義。

從北到南的活動中，也不乏一些知名人士出席，包括華邦董事長焦佑鈞伉儷、雲朗集團總經理盛治仁、台電副總籃宏偉、富邦投信董事長胡德興、長榮首席副總何慶生、他們都曾是卡內基的受訓學員，或者自己的企業正安排同事上課，對於卡內基能提供他們個人或員工能力的提升，表達了感謝。另外，台中市副市長林依瑩和高雄市議員曾麗燕也分別出席在台中和高雄的場次，不僅帶來市府的祝福，也肯定卡內基這些年來，在台灣影響了許多人，對社會帶來正面的效應。

其實，卡內基之所以能帶來這些影響，背後有一些核心的價值觀，執行長黑立言也藉此活動向學員揭示並說明，包括: 付出，合作，真誠，聆聽，正向，蛻變，感謝，這些是卡內基訓練在經營上、在課堂中不斷強調的信念。

回首過往，30而立；展望未來，30而勵，會後大家帶著滿滿的正能量和笑容離開，每一個卡內基的畢業學員，就像一顆顆善的種子，在每個角落發揮他們的影響力。