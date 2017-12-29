年度國防施政回顧系列（四）　深化全民國防面向

（軍聞社記者卓以立臺北29日電） 國防部為提供青年學子與國軍部隊的交流管道，特辦理多元活動，計有「全國高中、職校儀隊競賽」、「與青年有約射擊觀摩活動」、「推動全民國防教育暨宣導募兵制」走入校園活動、「寒、暑期戰鬥營」、「國防體驗之旅」、「南沙研習營」、「支援教育部實彈射擊體驗」等，透由各種體驗課程讓青年學子更貼近國軍、瞭解國軍，進而以具體行動支持全民國防。

民國106年度營區開放活動計完成高雄左營海軍基地等6場次，藉由動態兵力展示、武器裝備陳展、人才招募攤位設置，讓民眾近距離接觸國防事務，並獲得高度肯定。

同時，配合「民國106年第4季博愛營區直升機落地訓練」，國防部特辦理全民國防教育參訪活動，邀請博愛營區周邊地方仕紳，以及實踐大學、大直國小、永安國小等師生與家長約150餘員參加，馮部長並與學子們熱情互動，讓國人更瞭解國軍精實的戰備訓練及緊急應變能力。

民國106年《國防報告書》，展現國軍近2年施政成效，期使國人深入瞭解國防事務，此次的國防報告書內容豐富，大量運用圖表、照片，希望讓民眾容易理解、吸收國防資訊。此外，國軍基於保衛國家安全的神聖使命，民國106年《四年期國防總檢討》，在施政規劃上，展現若干不同以往之特色，持續在既有國防事務基礎上推動興革。

此外，針對空軍清泉崗基地肇生拾獲棄置毒品案，國軍持續執行反毒宣教及尿液篩檢，強化營區安全，並秉持「坦誠面對，毋枉毋縱」態度，堅定反毒、掃毒的決心，以達「部隊無毒」目標。

國防部並召開「毒品防制工作指導會議」，宣示國軍除全力配合檢調偵查及強化毒品防制，加強防範可能危安事件，強化油、彈庫和機敏處所等安全防護措施，以確維部隊戰力。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社