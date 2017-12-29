年度國防施政回顧系列（三）　新戰力成軍提升防衛戰力

（軍聞社記者卓以立臺北29日電）國防部參謀本部資通電軍指揮部今年6月正式成軍，蔡總統並出席編成典禮，為資通電軍指揮部揭牌，象徵我國防資訊作戰進入新階段；蔡總統出席編成典禮時強調「資安就是國安」，期勉資通電軍指揮部積極整合資源、培育資通電人才，發揮領頭的前導角色。

空軍P-3C反潛機於12月1日成軍，蔡總統親臨主持「P-3C型機成軍暨S-2T型機除役及飛行部隊番號更銜典禮」，服役近一甲子的S-2T型反潛機亦除役，為其捍衛臺海和平的光榮歲月畫下圓滿的句點。P-3C反潛機擔負反潛、偵察、空中偵巡，以及搜索救援等任務，具有長時間留空能量，可有效反制水面及水下敵潛艦，強化反潛作戰能力，使我國反潛作戰邁向新里程。

另年度漢光33號演習「實兵演練」，依「時間短、規模大、兵力小」原則，模擬攻擊軍由演訓轉作戰，三軍部隊採「全員全裝、局部實彈」，實施5天4夜連續攻防對抗演練，並結合年度三軍聯合作戰演訓，驗證基地防衛、戰力保存、聯合防空接戰、聯合反登陸作戰、戰後戰力重整等科目，以強化聯合作戰訓練成效。

國軍各級部隊參與年度「全民防衛動員暨災害防救（民安3號）」、軍民聯合防空（萬安40號）、海安9號、核安23號等演習，驗證各單位平時整備與災時資源整合，以強化國軍持續動員兵力與機具，協助地方進行防救災能量。不少官兵秉持救災第一的精神，主動銷假投入災防任務，期讓民眾能早日恢復生活常軌，充分展現國軍愛民護民精神。

此外，今年6月1日梅雨鋒面侵襲，釀成全臺多處災情，隨後，「尼莎」、「海棠」等颱風緊接影響臺灣，國防部秉持「哪裡需要國軍，國軍就在哪裡」的精神，不僅派遣特戰兵力進駐災害潛勢山區，待命支援災害防救任務，國軍各作戰區部隊弟兄姊妹亦堅守崗位，協助民眾進行撤離及災後清理工作，國軍官兵愛民助民，深獲國人肯定。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社