年度國防施政回顧系列（二）　兵役轉型提升招募誘因

（軍聞社記者卓以立臺北29日電）國軍因應高科技武器裝備及作戰型態改變，自民國97年推動「募兵制」，在行政院整合各部會資源下，推動各項配套措施，自民國107年將不續徵義務役士兵，民國82年次以前出生役男將全數轉服一年役期替代役，而83年次以後出生役男徵集實施4個月常備兵役軍事訓練。

因應「募兵制」政策目標，立法院三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正案，並於11月10日由行政院公布實施，適度延長校、尉級人員服役最大年限（各延2年），有利國防專業人力，繼續貢獻所長，並可擴大志願役人員進用彈性，穩定人力來源。

此外，為提升國軍優質人才招募與留營誘因，照顧戍守偏遠艱困地區官兵執勤辛勞，行政院核定「尉級軍官增支國軍志願役勤務加給」、「國軍資訊勤務加給網路戰勤務」、「三軍儀隊勤務加給」、「國軍戰航管勤務加給」、「國軍電訊偵測官兵勤務加給」及「國軍留營慰助金-預備役軍、士官」等6項加給調整案，並自7月1日起發放，期能延攬更多優秀人力投身軍旅，厚植國軍專業人力能量。

蔡總統於去年視導國軍部隊時，曾要求國防部在3年內全面提升國軍官兵服裝及個人裝備，同時加速老舊營舍的整建計畫，期能提升國軍官兵榮譽感及增加招募誘因。

國軍規劃自民國106年起至108年止，區分3年逐步完成地面部隊新式戰鬥個裝換裝作業。國軍新式戰鬥個裝為軍備局第205廠參考美軍實戰驗證戰鬥個裝及國際檢測標準，並針對國人體型、臺灣氣候適度調整，依戰鬥需求、系統整合、模組化配置及人因工程的設計理念，所研發的新式個人戰鬥裝具。將依「戰鬥部隊」、「戰鬥支援部隊」及「特勤支援部隊」順序執行換裝，並持續蒐整驗證參數及穿著意見，以提升裝備適用性及穿著舒適性。

此外，國防部整合中長程財務資源，自民國106年起全面推動老舊營區整建。營區整建工程係周延規劃生活、休閒、運動及環保綠能等多元設施，並考量役期增長，注重人性化與隱私，提供官兵一床、一桌及一櫃的專屬空間設施。年來已陸續執行空軍福興營區、新竹基地及陸軍湖口營區等營區整建案，以加強對官兵生活照顧，優化部隊服役環境。另為使官兵無後顧之憂，專注戰訓本務，亦同步加速既有職務宿舍整新及規劃增建工程，以安定其家庭與眷屬。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社