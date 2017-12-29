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年度國防施政回顧系列（一）　機艦國造厚植國防產業

軍聞社2017/12/29 08:16
▲ 「潛艦國造設計啟動暨合作備忘簽署儀式」3月21日舉辦，由國防部馮部長簽署「潛艦國造設計啟動命令」。（軍聞社資料照片）
▲ 「潛艦國造設計啟動暨合作備忘簽署儀式」3月21日舉辦，由國防部馮部長簽署「潛艦國造設計啟動命令」。（軍聞社資料照片）
國防部馮部長於8月23日至9月8日訪問中南美洲友邦國家，深化友好軍誼。（軍聞社資料照片）

（軍聞社記者卓以立臺北29日電）中華民國106年即將邁入尾聲，回顧年度各項國防施政，國防部從完備募兵制度、優化人力素質、提升軍人形象、照顧官兵福利、強化資電作戰、落實國防自主等作為，來推動各項國防整備與建軍規劃工作，國防部特別綜整今年度的重要國防施政，期望在既有的堅實基礎上，精益求精，持恆做好建軍備戰工作，邁向國防新里程。

　首先在「機艦國造啟動，厚植國防自主產業」方面，今年國防部推動機、艦國造啟動，2月7日舉辦「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，空軍司令部與中科院、漢翔公司共同簽署委製協議書暨合作備忘錄，啟動下一代高級教練機的自研自製計畫，蔡英文總統亦出席見證，開啟國防自主新紀元。

　3月21日舉辦「潛艦國造設計啟動暨合作備忘簽署儀式」，在蔡英文總統的見證下，由馮部長簽署「潛艦國造設計啟動命令」，以及臺船公司及中科院相互簽署合作備忘，象徵海軍、中科院及臺船將共同努力，打造新一代潛艦，強固國家安全。

　其次，國防部長馮世寬「出訪中南美洲，深化友邦軍事情誼」，馮部長於8月23日至9月8日訪問中南美洲友邦國家，除參加尼加拉瓜建軍38週年慶祝典禮外，亦訪問瓜地馬拉、多明尼加、宏都拉斯、薩爾瓦多等邦交國家，深化友好軍誼。

　期間，馮部長出席宏都拉斯、瓜地馬拉等軍人節酒會，以及慰問在各國就學的我國官校生，期勉努力向學，精進學業，為國軍注入活力。

　此外，馮部長與尼加拉瓜三軍總司令阿比烈斯上將簽署《中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府間軍事交流暨合作瞭解備忘錄》，該備忘錄在2011年簽署之後，兩國的軍事交流倍增，期藉由續約，提升兩國間的軍事情誼。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
服務官兵年度國防施政回顧系列（二）　兵役

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