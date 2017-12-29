眼神引人入戲 黃健瑋領閻奕格飆演技

對於和黃健瑋合作，閻奕格直言「相當緊張」，要跟專業的演員對戲，擔心生澀演技會拖垮拍攝進度。合作過後，閻奕格讚黃健瑋「像老師」，儘管鏡頭只有帶到她，黃健瑋仍會主動走到攝影機旁跟她對戲，也會引導她入戲。閻奕格說：「超感謝他帶我進入崩潰哭戲的情緒。」

黃健瑋於知名電視劇「麻醉風暴」系列演出醫師「蕭政勳」一角廣受矚目，入圍金鐘獎男主角獎項。根據唱片公司新聞稿指出，他受邀演出閻奕格新歌「亦敵亦友」MV，2人飾演感情失和的夫妻，挑戰同床異夢、吵架、冷戰等戲碼。

（中央社記者江佩凌台北29日電）演員黃健瑋與新生代歌手閻奕格一同在新歌MV中飾演彼此懷疑的夫妻，閻奕格力讚黃健瑋演技精湛，光靠一個眼神就能引她入戲。

MV中包含許多情緒性戲份，有甜蜜擁抱、結婚情境等，對於挑戰演戲，閻奕格表示不陌生，先前曾演出過音樂劇「風雲」，有些經驗。但這次MV中有很多感情戲，甚至披上她人生的第一件白紗扮演新娘，讓她直呼心跳加快。

談及演出冷戰情緒，閻奕格說，自己不是會哭鬧或冷戰的人，一定會找對方好好坐下來聊，也不吵隔夜架；黃健瑋開玩笑說：「那這種人一定就會找對方吵架。」

黃健瑋提到跟老婆吵架會先道歉，也讓閻奕格找到機會反擊說：「因為怕老婆吧。」兩人互潑冷水的互動，也逗翻一旁工作人員。

整張新專輯中，「亦敵亦友」是閻奕格自認最難唱的歌曲，由於沒有經歷過歌詞中又愛又恨的感情經驗，配唱時只能想像跟另一半吵架來揣摩歌曲情境。閻奕格第三波主打「亦敵亦友」MV，已於28日在華研官方YouTube及LineTV上架。1061229